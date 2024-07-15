Через невдачі: під Вовчанськ РФ перекидає бригаду з Херсонщини – АТЕШ
Фото: АТЕШ
В Харківську область під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку.
Частина бригада вже вирушила через багаточисельні невдачі в Кринках, розповіли в телеграм-каналі «Атеш».
«Через великі втрати на Херсонському напрямку понад 100 осіб відмовилися брати участь у подальших бойових діях. Поранених залишають у шпиталях у Генічеську та Скадовську. Заповнити штат новими людьми не встигають, а командування повідомляє про 75% боєздатності бригади», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атеш, бригада, вовчанськ, неудачи, рф, харківщина, Херсонщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 11:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківську область під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку.".