Через невдачі: під Вовчанськ РФ перекидає бригаду з Херсонщини – АТЕШ

В Харківську область під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку.

Частина бригада вже вирушила через багаточисельні невдачі в Кринках, розповіли в телеграм-каналі «Атеш».

«Через великі втрати на Херсонському напрямку понад 100 осіб відмовилися брати участь у подальших бойових діях. Поранених залишають у шпиталях у Генічеську та Скадовську. Заповнити штат новими людьми не встигають, а командування повідомляє про 75% боєздатності бригади», – йдеться у повідомленні.