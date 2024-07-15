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Через невдачі: під Вовчанськ РФ перекидає бригаду з Херсонщини – АТЕШ

Суспільство 11:03   15.07.2024
Вікторія Яковенко
Через невдачі: під Вовчанськ РФ перекидає бригаду з Херсонщини – АТЕШ Фото: АТЕШ

В Харківську область під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку.

Частина бригада вже вирушила через багаточисельні невдачі в Кринках, розповіли в телеграм-каналі «Атеш».

«Через великі втрати на Херсонському напрямку понад 100 осіб відмовилися брати участь у подальших бойових діях. Поранених залишають у шпиталях у Генічеську та Скадовську. Заповнити штат новими людьми не встигають, а командування повідомляє про 75% боєздатності бригади», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: ISW: СОУ повернули позиції у Вовчанську, ЗС РФ підтягують підкріплення

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 11:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківську область під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку.".