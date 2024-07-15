Из-за неудач: под Волчанск РФ перебрасывает бригаду с Херсонщины – АТЕШ

В Харьковскую область под Волчанск перемещается 810-я бригада ВС РФ, которая воевала на Херсонском направлении.

Часть бригада уже отправилась из-за многочисленных неудач в Крынках, рассказали в Telegram-канале «Атеш».

«Из-за больших потерь на Херсонском направлении более 100 человек отказались участвовать в дальнейших боевых действиях. Раненых оставляют в госпиталях в Геническе и Скадовске. Заполнить штат новыми людьми не успевают, а командование сообщает о 75% боеспособности бригады», – говорится в сообщении.