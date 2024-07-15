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Из-за неудач: под Волчанск РФ перебрасывает бригаду с Херсонщины – АТЕШ

Общество 11:03   15.07.2024
Виктория Яковенко
Из-за неудач: под Волчанск РФ перебрасывает бригаду с Херсонщины – АТЕШ Фото: АТЕШ

В Харьковскую область под Волчанск перемещается 810-я бригада ВС РФ, которая воевала на Херсонском направлении.

Часть бригада уже отправилась из-за многочисленных неудач в Крынках, рассказали в Telegram-канале «Атеш».

«Из-за больших потерь на Херсонском направлении более 100 человек отказались участвовать в дальнейших боевых действиях. Раненых оставляют в госпиталях в Геническе и Скадовске. Заполнить штат новыми людьми не успевают, а командование сообщает о 75% боеспособности бригады», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 11:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую область под Волчанск перемещается 810-я бригада ВС РФ, которая воевала на Херсонском направлении.".