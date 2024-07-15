ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 14 июля сообщил о подтвержденном продвижении Сил обороны Украины в Волчанске, а также отчаянных попытках россиян продолжить наступление на Харьковском направлении.

«Украинские силы провели локализованные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова 13 и 14 июля и недавно вернули ограниченные позиции в Волчанске (к северо-востоку от Харькова). На геолоцированных кадрах, опубликованных 14 июля, видно, как подразделения чеченского 204-го полка спецназа «Ахмат» наносят удары по украинским силам на северо-западе Волчанска, что указывает на то, что украинские силы вернули некоторые позиции в этом районе», — сообщили в Институте изучения войны.

В то же время аналитики пока не готовы подтвердить, что СОУ выбили ВС РФ из Сотницкого Казачка — нет геолоцированных кадров. На севере от Харькова россияне цепляются за позиции и подтягивают подкрепления, чтобы продолжать бои.

«Бои продолжались в Волчанске и районе Глубокого (к северу от Харькова). Национальная гвардия Украины сообщила, что количество атак российской пехоты возле Липцев (к северу от Харькова) в последнее время уменьшилось, но российские силы активизировали авиаудары в этом районе. Сообщается, что российское военное командование проводит перегруппировку войск, стремясь продолжить наступательные действия на Харьковском направлении. В Харьковской оперативно-тактической группировке сообщили, что российское военное командование перебросило из Мороховца и Красного штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус Ленинградского военного округа) для ведения наступательных операций в районе Глубокого», — отметили в ISW.

Также штурмовые группы россияне готовят для боев в районе Волчанска — для дальнейших наступательных действий.

«В Харьковской оперативно-тактической группировке добавили, что российские силы не могут эвакуировать раненых на отдельных участках харьковского фронта, что приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации. Российский военный блогер утверждал, что российская Северная группировка войск, отвечающая за наступление на Харьковском направлении, имеет всего от 30 до 70 тысяч военнослужащих — что недостаточно для полноценного прорыва украинской обороны на глубину до 40 километров», — дополнили картину аналитики.