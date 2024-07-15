Live
  • Пн 15.07.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.69

ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления

Происшествия 07:27   15.07.2024
Оксана Горун
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 14 июля сообщил о подтвержденном продвижении Сил обороны Украины в Волчанске, а также отчаянных попытках россиян продолжить наступление на Харьковском направлении.

«Украинские силы провели локализованные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова 13 и 14 июля и недавно вернули ограниченные позиции в Волчанске (к северо-востоку от Харькова). На геолоцированных кадрах, опубликованных 14 июля, видно, как подразделения чеченского 204-го полка спецназа «Ахмат» наносят удары по украинским силам на северо-западе Волчанска, что указывает на то, что украинские силы вернули некоторые позиции в этом районе», — сообщили в Институте изучения войны.

В то же время аналитики пока не готовы подтвердить, что СОУ выбили ВС РФ из Сотницкого Казачка — нет геолоцированных кадров. На севере от Харькова россияне цепляются за позиции и подтягивают подкрепления, чтобы продолжать бои.

«Бои продолжались в Волчанске и районе Глубокого (к северу от Харькова). Национальная гвардия Украины сообщила, что количество атак российской пехоты возле Липцев (к северу от Харькова) в последнее время уменьшилось, но российские силы активизировали авиаудары в этом районе. Сообщается, что российское военное командование проводит перегруппировку войск, стремясь продолжить наступательные действия на Харьковском направлении. В Харьковской оперативно-тактической группировке сообщили, что российское военное командование перебросило из Мороховца и Красного штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус Ленинградского военного округа) для ведения наступательных операций в районе Глубокого», — отметили в ISW.

Читайте также: Трех детей в Волчанске прятали родители: несовершеннолетних вывезли – Тимошко

Также штурмовые группы россияне готовят для боев в районе Волчанска — для дальнейших наступательных действий.

«В Харьковской оперативно-тактической группировке добавили, что российские силы не могут эвакуировать раненых на отдельных участках харьковского фронта, что приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации. Российский военный блогер утверждал, что российская Северная группировка войск, отвечающая за наступление на Харьковском направлении, имеет всего от 30 до 70 тысяч военнослужащих — что недостаточно для полноценного прорыва украинской обороны на глубину до 40 километров», — дополнили картину аналитики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Возможны грозы. Какой будет погода 15 июля в Харькове и области
Возможны грозы. Какой будет погода 15 июля в Харькове и области
14.07.2024, 19:39
Главные новости Харькова 15 июля: как прошла ночь
Главные новости Харькова 15 июля: как прошла ночь
15.07.2024, 07:01
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
15.07.2024, 07:27
Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории
15.07.2024, 06:00
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
11.07.2024, 16:14
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
13.07.2024, 07:44

Новости по теме:

07:44
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
07:13
СОУ продвинулись в районе Глубокого: в ISW показали карты
07:54
Россияне форсировали реку Волчья в Волчанске — ISW
07:32
ISW: СОУ провели тактически значимые успешные контратаки на севере Харьковщины
08:09
«Кризис на Купянском направлении»: росСМИ кинулись цитировать Машовца — ISW

Вы читали новость: «ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 14 июля сообщил о подтвержденном продвижении Сил обороны Украины в Волчанске, а также отчаянных попытках россиян продолжить наступление на Харьковском направлении".