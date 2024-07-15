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ISW: СОУ повернули позиції у Вовчанську, ЗС РФ підтягують підкріплення

Події 07:27   15.07.2024
Оксана Горун
ISW: СОУ повернули позиції у Вовчанську, ЗС РФ підтягують підкріплення Ілюстрація: мапа ISW

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 14 липня повідомив про підтверджене просування Сил оборони України у Вовчанську, а також відчайдушні спроби росіян продовжити наступ на Харківському напрямку.

“Українські сили провели локалізовані контратаки на північ і північний схід від Харкова 13 та 14 липня та нещодавно повернули обмежені позиції у Вовчанську (на північний схід від Харкова). На геолокованих кадрах, що опубліковані 14 липня, видно, як підрозділи чеченського 204-го полку спецпідрозділу “Ахмат” завдають ударів по українських силах на північному заході Вовчанська, що вказує на те, що українські сили повернули деякі позиції в цьому районі”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики поки не готові підтвердити, що СОУ вибили ЗС РФ із Сотницького Козачка – немає геолокованих кадрів. На півночі від Харкова росіяни чіпляються за позиції та підтягують підкріплення, щоб продовжувати бої.

“Бої тривали у Вовчанську та районі Глибокого (на північ від Харкова). Національна гвардія України повідомила, що кількість атак російської піхоти біля Липців (на північ від Харкова) останнім часом поменшала, але російські сили активізували авіаудари в цьому районі. Повідомляється, що російське військове командування проводить перегрупування військ, прагнучи продовжити наступальні дії на Харківському напрямку. У Харківському оперативно-тактичному угрупованні повідомили, що російське військове командування перекинуло з Мороховця та Червоного штурмові групи 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус Ленінградського військового округу) для ведення наступальних операцій у районі Глибокого”, – зазначили в ISW.

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Також штурмові групи росіяни готують для боїв у районі Вовчанська – для подальших наступальних дій.

“У Харківському оперативно-тактичному угрупованні додали, що російські сили не можуть евакуювати поранених на окремих ділянках харківського фронту, що призводить до погіршення епідеміологічної ситуації. Російський військовий блогер стверджував, що російське Північне угруповання військ, яке відповідає за наступ на Харківському напрямку, має загалом від 30 до 70 тисяч військовослужбовців – що замало для повноцінного прориву української оборони на глибину до 40 кілометрів”, – доповнили картину аналітики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 14 липня повідомив про підтверджене просування Сил оборони України у Вовчанську, а також відчайдушні спроби росіян продовжити наступ на Харківському напрямку".