Трьох дітей у Вовчанську переховували батьки: неповнолітніх вивезли – Тимошко
У місті Вовчанськ на Харківщині батьки переховували трьох дітей.
«Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли. Бійці 57 видивились родину пташкою, далі поїздка і вивоз! Як до цього відноситись? Воїни 57 бригади, поліцейські ризикували заради дітей, яких на ризик наражали власні батьки», – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ на Харківщині батьки переховували трьох дітей.".