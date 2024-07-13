Трьох дітей у Вовчанську переховували батьки: неповнолітніх вивезли – Тимошко

У місті Вовчанськ на Харківщині батьки переховували трьох дітей.

«Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли. Бійці 57 видивились родину пташкою, далі поїздка і вивоз! Як до цього відноситись? Воїни 57 бригади, поліцейські ризикували заради дітей, яких на ризик наражали власні батьки», – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.