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Трьох дітей у Вовчанську переховували батьки: неповнолітніх вивезли – Тимошко

Суспільство 19:01   13.07.2024
Вікторія Яковенко
Трьох дітей у Вовчанську переховували батьки: неповнолітніх вивезли – Тимошко

У місті Вовчанськ на Харківщині батьки переховували трьох дітей.

«Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли. Бійці 57 видивились родину пташкою, далі поїздка і вивоз! Як до цього відноситись? Воїни 57 бригади, поліцейські ризикували заради дітей, яких на ризик наражали власні батьки», – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 19:01;

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