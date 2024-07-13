25 КАБів по громаді на день: як евакуюють мешканців на Харківщині (відео)
У Нацполіції показали процес евакуації із селища Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині.
У Білому Колодязі, за даними ГУНП, залишилася найбільша кількість населення у всій прифронтовій громаді. До війни у селищі проживало близько 3000 – 4000 осіб. Нині у небезпечній зоні залишається близько 300 – 400 осіб.
12 липня по Білому Колодязю прилетіли три чергові КАБи. Постраждали будинки, виникла пожежа. За оцінками поліціянтів, у середньому по Вовчанській громаді прилітає до 25 КАБів на день. Попри це далеко не всі погоджуються виїжджати. Так, у день чергового удару КАБами покинути селище наважилися дві родини.
“У цьому населеному пункті дітей не залишилося, близько трьох тижнів тому ми вивезли останніх дітей, умови їх виїзду з цього населеного пункту, тут залишитися вже було небезпечно, – розповів начальник сектору реагування патрульної поліції у Вовчанську Олексій Харківський, перебуваючи в Білому Колодязі. – Зараз ми будемо евакуювати дітей із сіл, які розташовані далі від лінії фронту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 12:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції показали процес евакуації із селища Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині".