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25 КАБів по громаді на день: як евакуюють мешканців на Харківщині (відео)

Події 12:58   13.07.2024
Оксана Горун
25 КАБів по громаді на день: як евакуюють мешканців на Харківщині (відео)

У Нацполіції показали процес евакуації із селища Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині.

У Білому Колодязі, за даними ГУНП, залишилася найбільша кількість населення у всій прифронтовій громаді. До війни у ​​селищі проживало близько 3000 – 4000 осіб. Нині у небезпечній зоні залишається близько 300 – 400 осіб.

12 липня по Білому Колодязю прилетіли три чергові КАБи. Постраждали будинки, виникла пожежа. За оцінками поліціянтів, у середньому по Вовчанській громаді прилітає до 25 КАБів на день. Попри це далеко не всі погоджуються виїжджати. Так, у день чергового удару КАБами покинути селище наважилися дві родини.

“У  цьому населеному пункті дітей не залишилося, близько трьох тижнів тому ми вивезли останніх дітей, умови їх виїзду з цього населеного пункту, тут залишитися вже було небезпечно, – розповів начальник сектору реагування патрульної поліції у Вовчанську Олексій Харківський, перебуваючи в Білому Колодязі. – Зараз ми будемо евакуювати дітей із сіл, які розташовані далі від лінії фронту”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 12:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції показали процес евакуації із селища Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині".