25 КАБов по громаде в день: как эвакуируют жителей на Харьковщине (видео)

В Нацполиции показали процесс эвакуации из поселка Белый Колодец Волчанской громады на Харьковщине.

В Белом Колодце, по данным ГУНП, осталась наибольшее количество населения во всей прифронтовой громаде. До войны в поселке проживало порядка 3000 — 4000 человек. Сейчас в опасной зоне остается около 300 — 400 человек.

12 июля по Белому Колодцу прилетели три очередных КАБа. Пострадали дома, возник пожар. По оценкам полицейских, в среднем по Волчанской громаде прилетает до 25 КАБов в день. Несмотря на это, далеко не все соглашаются выезжать. Так, в день очередного удара КАБами покинуть поселок решились две семьи.

«В этом населенном пункте детей не осталось, около трех недель назад мы увезли последних детей, уговорили их уехать из этого населенного пункта, здесь оставаться уже было опасно, – рассказал, находясь в Белом Колодце, начальник сектора реагирования патрульной полиции в Волчанске Алексей Харьковский. – Сейчас мы будем эвакуировать детей из сел, которые расположены дальше линии фронта».