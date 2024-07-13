Трех детей в Волчанске прятали родители: несовершеннолетних вывезли – Тимошко
В городе Волчанск на Харьковщине родители прятали троих детей.
«Сегодня полицейские Волчанска совместно с воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко их нашли и вывезли. Бойцы высмотрели семью птичкой, дальше поездка и вывоз! Как к этому относиться? Воины 57 бригады, полицейские рисковали ради детей, которых риску подвергали собственные родители», — написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 19:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск на Харьковщине родители прятали троих детей.".