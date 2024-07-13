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Трех детей в Волчанске прятали родители: несовершеннолетних вывезли – Тимошко

Общество 19:01   13.07.2024
Виктория Яковенко
Трех детей в Волчанске прятали родители: несовершеннолетних вывезли – Тимошко

В городе Волчанск на Харьковщине родители прятали троих детей.

«Сегодня полицейские Волчанска совместно с воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко их нашли и вывезли. Бойцы высмотрели семью птичкой, дальше поездка и вывоз! Как к этому относиться? Воины 57 бригады, полицейские рисковали ради детей, которых риску подвергали собственные родители», — написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск на Харьковщине родители прятали троих детей.".