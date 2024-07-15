На север Харьковщины скинули 17 КАБов, вблизи Волчанска идут шесть боев — ГШ

17 КАБов сбросила сегодня российская авиация по районам населенных пунктов Глубокое, Липцы, Веселое, Ветеринарное и Волчанск на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Кроме этого, на Харьковском направлении оккупанты десять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Глубокого и Волчанска. Продолжаются шесть боевых столкновений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник два раза активно шел на украинские позиции в районе Стельмаховки, эти боестолкновения продолжаются.