На север Харьковщины скинули 17 КАБов, вблизи Волчанска идут шесть боев — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
17 КАБов сбросила сегодня российская авиация по районам населенных пунктов Глубокое, Липцы, Веселое, Ветеринарное и Волчанск на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Кроме этого, на Харьковском направлении оккупанты десять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Глубокого и Волчанска. Продолжаются шесть боевых столкновений вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник два раза активно шел на украинские позиции в районе Стельмаховки, эти боестолкновения продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 17:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 КАБов сбросила сегодня российская авиация по районам населенных пунктов Глубокое, Липцы, Веселое, Ветеринарное и Волчанск на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00".