ISW: ВС РФ продолжают атаковать на Харьковщине, но без успехов

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 15 июля сообщил, что и на Харьковском, и на Купянском направлении российская армия продолжала наступательные операции, но ничего не достигла.

«15 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не добились подтвержденных успехов», — проинформировал Институт изучения войны.

Таким же образом аналитики сформулировали итог деятельности оккупантов на Купянском направлении за минувшие сутки.

Анализируя события на Харьковском направлении, ISW отметил высокие потери захватчиков, на которые жалуются сами военные РФ.

«На кадрах, распространенных в социальных сетях 14 и 15 июля, видно, как российский солдат отряда «Шторм» 138-й ОМСБр жалуется на большие потери при штурме Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и утверждает, что его подразделение потеряло в ходе штурма 16 солдат из 46 в одной атаке. Российские и украинские источники сообщили, что бои продолжаются в пределах Волчанска и в районе Глубокого (к северу от Харькова). Сообщается, что подразделения российской 83-й воздушно-десантной бригады (ВДВ) продолжают действовать под Волчанском», — проинформировали в Институте изучения войны.

На Купянском направлении бои шли в районах Песчаного и Стельмаховки.