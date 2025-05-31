Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории

31 мая в Украине – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Год назад в этот день Украина получила официальное разрешение бить американским оружием по территории РФ. В 1992-м харьковский «Металлист» сыграл в первом в истории розыгрыше Кубка Украины по футболу. В 1946-м создали конструкторское бюро Антонова. В 1970-м произошло Великое Перуанское землетрясение. В 1910-м основали Южно-Африканский Союз. В 1870-м запатентовали асфальт, а в 1894-м – кукурузные хлопья. В 1859-м в Лондоне запустили часы на башне, которая сейчас известна как Биг-Бен. В 1223-м произошло первое сражение руских князей с монголами на реке Калка, завершившееся разгромом руского войска.

Праздники и памятные даты 31 мая

31 мая в Украине – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (отмечают в последнюю субботу мая).

В мире – Всемирный день без табака и Всемирный день борьбы с социальным неравенством.

Также сегодня: Всемирный день блондинок, День рождения велосипедного спорта, Всемирный день попугаев.

31 мая в истории

31 мая 1223 года руско-половецкое войско потерпело сокрушительное поражение от монголов под командованием Субедея и Джебе. Это произошло в первом масштабном сражении против монголов – на реке Калка на территории современной Донецкой области. Подробнее.

31 мая 1859 года в Лондоне запустили часы на башне Вестминстерского дворца, которая сейчас называется Елизаветинской, однако в мире известна как Биг-Бен. Подробнее.

31 мая 1870 года запатентовали асфальт. Патент получил профессор Эдвард Десемдт из компании «American Asphalt». Подробнее.

31 мая 1894 года американский врач Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья. Подробнее.

31 мая 1910 года вступил в силу Акт о Южной Африке. Им парламент и король Великобритании основали на колонизированных территориях Африки Южно-Африканский Союз. Подробнее.

31 мая 1946 года создали самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова. Подробнее.

31 мая 1970 года произошло Великое Перуанское землетрясение. Подробнее.

31 мая 1988 года Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем ​​без табака.

31 мая 1992 года состоялся первый в истории Украины розыгрыш Кубка страны по футболу. В Киеве встретились одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Выиграли одесситы – 1:0, забив гол в дополнительное время.

31 мая 2024 года Украина получила официальное разрешение бить оружием американского производства по территории РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден разрешил использование переданного американского оружия для ударов по российской территории в целях обороны. На тот момент армия РФ наступала на Харьковскую область с севера, и украинские защитники неоднократно подчеркивали: они видят врага и его технику, которая наносит удары, в том числе по гражданским в Харькове, но не могут ее уничтожить, потому что не имеют разрешения использовать для этого тот же HIMARS. Решение Байден принял после ряда кровавых военных преступлений, которые совершили россияне в Харькове: самым масштабным был удар КАБ по гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке посреди дня в субботу.

Уже позже были уточнения, что разрешение предоставили для ударов на ограниченную глубину исключительно по приграничью и так далее. Однако и такие «полумеры» позволили украинским защитникам значительно подорвать потенциал и логистику прорывавшегося в Харьковскую область врага. А также уничтожить ряд ЗРК С-300, которые до этого два года терроризировали Харьков массированными ракетными ударами.

«Силы обороны начали работать, и это дает свои первые плоды. Противник объективно сейчас находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как следует действовать в дальнейшем по отношению к возможности оккупации Харьковской области. Поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны с применением огневых средств противник на текущий момент несет достаточно существенные потери во всем – и в живой силе, и в технике, и в средствах», – комментировал изменения на фронте уже через три дня, 3 июня, командир тогда батальона (а сейчас – отдельного полка) «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Церковный праздник 31 мая

31 мая чтят память апостола от 70-ти Ерма и мученика Ермия. Подробнее.

Народные приметы

Синие облака 31 мая предвещают сильный ветер.

Если кукушка долго поет, то придут теплые и ясные дни.

Если рябина поздно зацвела, то осень будет поздней.

Если листья на дубах не полностью распустились – это к плохому урожаю ранних зерновых.

Что нельзя делать 31 мая

В тарелке нельзя оставлять объедки и останки пищи.

Нельзя на этот день планировать важные дела, деловые встречи и переговоры.

Незамужним девушкам нельзя примерять чужие кольца и заплетать косы.