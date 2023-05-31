Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории

31 мая 1223 года произошло первое сражение руских князей с монголами на реке Калка, закончившееся разгромом руского войска. В 1859-м в Лондоне запустили часы на башне, которая сейчас известна как Биг Бен. В 1946 году основано конструкторское бюро Антонова. Также в этот день в разные годы запатентовали асфальт и кукурузные хлопья.

Праздники и памятные даты 31 мая

31 мая государственные и профессиональные праздники на Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный День борьбы с курением и Международный День рассеянного склероза.

В мире – Всемирный день борьбы с социальным неравенством и Всемирный день блондинок.

31 мая в истории

31 мая 1223 года руско-половецкое войско потерпело сокрушительное поражение от монголов под командованием Субэдэя и Джэбэ. Это произошло в первой масштабной битве против монголов – на реке Калка на территории современной Донецкой области.

К этому сражению Русь подошла в ослабленном состоянии. Страна так и не восстановилась после уничтожения Киева войском полуполовецкого князя владимиро-суздальского Андрея Боголюбского. Страну разрывала феодальная раздробленность. Даже войско, которое вышло сражаться с монголами, не было монолитным. Три главные группы в нем возглавляли три князя Мстислава: галицкий Мстислав Мстиславович (по прозвищу Удатный), киевский Мстислав Романович и черниговский Мстислав Святославич.

В войну с монголами русичей завлекли очень относительные союзники – половцы. Им Монгольская империя уже нанесла поражение на Кавказе и в битве на Дону. После этого монгольская армия дошла до Крыма, а затем повернула в степь, отбросив половцев на правый берег Днепра. Те же сбежали на Русь и обратились за помощью. Воевать за половцев всех убеждал галицкий князь Мстислав Удатный, который был зятем половецкого хана Котяна. И это ему удалось – киевский и черниговский князья решили поддержать военную операцию. Князь суздальский из северо-восточной Руси (той, где в дальнейшем будет Московия), в поход не вступил. Обещал прислать на помощь племянника, но тот «опоздал» и так и не присоединился к войску.

В начале наступление на монголов казалось рускому войску удачным. Мстислав Удатный и волынцы князя Даниила Романовича форсировали Днепр с тысячей воинов и разбили передовой монгольский разъезд. Это убедило других князей перейти на левый берег. Далее они по дороге разбивали монгольские отряды, не понимая, что их заманивают в ловушку. 31 мая 1223 года руско-половецкая армия вышла на реку Калку, где их и ждало главное войско. Мстислав Удатный снова полез поперед батьки в пекло и форсировал реку. Ни киевский, ни черниговский князья это решение не согласовывали. Первыми бросились бежать половцы, которые и звали русичей на помощь. В войске началась паника, однако на помощь подошли черниговцы. Первое нашествие руское войско отбило, но дальше начало отступать.

Тем временем воины великого князя киевского Мстислава Романовича заняли каменистое место на горе над Калкой и построили там укрепление. Пока часть монголов гнала галичан и черниговцев, другая осаждала киевлян. Мстислав Удатный добрался до Днепра и переправился на правый берег, прихватив все лодки, чтобы они не достались монголам. Мстислав Романович и его дружина защищались еще три дня. Тогда монголы пошли на подлость. Они предложили русичам сдаться в обмен на помилование и денежный выкуп. Однако, когда дружина вышла из укреплений, всех перерезали. А князей монголы положили под деревянный помост и раздавили, устроив на нем праздничный пир.

Точных данных о потерях в сражении на Калке нет. Однако только разных руских князей монголы убили 30, в том числе киевского Мстислава Романовича и черниговского Мстислава Святославича.

31 мая 1859 года в Лондоне запустили часы на башне Вестминстерского дворца, которая сейчас называется Елизаветинской, однако в мире известна как «Биг Бен». На самом деле, Биг Бен – это самый большой в свое время колокол Великобритании, который размещался на этой башне и весил 13,7 тонны. Именно по его названию в дальнейшем стали называть и часы, и башню. Само сооружение, на котором размещены часы, в высоту 96 метров (со шпилем). Нижняя часть часов расположена на высоте 55 метров. Часы Биг Бена – третьи по размеру в мире.

Они имеют диаметр циферблата 7 метров. Длина стрелок — 2,7 и 4,2 м. Длина маятника — 4 м, вес – 300 кг, а общий вес всего механизма – 5 тонн.

31 мая 1870 года был запатентован асфальт. Патент получил профессор Эдвард Десемдт из компании American Asphalt. Впервые подобное покрытие использовали в 1870 году для покрытия улицы Уильям-стрит в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После этого изобретатель доработал свою разработку, укрепив структуру. Этот новый вариант асфальта впервые использовали для покрытия Батарейного парка на Пятой авеню в Нью-Йорке в 1872 году.

31 мая 1894 года американский врач Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

На самом деле история их рецепта несколько древнее. Хлопья, как это часто бывает на кухне, стали случайным результатом экспериментов. Владельцы санатория «Батл-Крик» в США готовили блюдо из кукурузной муки, но вынуждены были отлучиться по делам. А когда вернулись – мука подпортилась. Чтобы избежать лишних затрат, они сделали из муки тесто – оно ожидаемо свернулось и превратилось в комочки и хлопья. Это экономных отельеров не остановило – они зажарили то, что создали, и некоторые из хлопьев стали воздушными и хрустящими. Такое блюдо впоследствии предложили пациентам доктора Келлога, который был поклонником вегетарианства и здорового питания. Сам доктор додумался добавить в изделие сахар. Потом запатентовал формулу. В 1906 году Келлог начал массовое производство нового типа пищи и основал собственную компанию. Компания Kellogg’s до сих пор является лидером по производству хлопьев.

31 мая 1910 года вступил в силу Акт о Южной Африке. Им парламент и король Великобритании основали на колонизированных территориях Африки Южно-Африканский Союз. А одновременно – положили начало угнетению местного населения, которое затем вылилось в политику апартеида в ЮАР. Акт устанавливал, что исполнительная власть в Южно-Африканском Союзе принадлежит английскому королю и назначенному им губернатору. В то же время в ПАС создавали парламент, в который входил король Великобритании, члены сената и ассамблеи. И тут и начиналась расовая дискриминация. Было установлено, что членами парламента могут являться исключительно лица европейского происхождения, британские подданные. А избирательное право предоставили только белому населению. Исключением стала Капская провинция, где право голоса получила часть небелого населения — мужчины, достигшие 21 года, являвшиеся британскими подданными, а также отвечавшие критериям образовательного и имущественного положения.

31 мая 1946 года основано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова. В начале – в эвакуации, на Новосибирском авиационном заводе. В Киев Олег Антонов и его КБ переехали только летом 1952-го. До назначения главным конструктором бюро Олег Антонов зарекомендовал себя как основоположник советского планеризма.

Он создал около 30 типов планеров. В 1943 – 1946 годах работал первым заместителем главного конструктора КБ Яковлева. Именно на его базе создавали КБ Антонова. После переезда в Киев Антонову пришлось заново формировать коллектив бюро. А уже в конце 1953-го конструкторы получили задачу создать военно-транспортный самолет с двумя турбовинтовыми двигателями. К работе в начале 1954-го привлекли группу выпускников Харьковского авиационного института и других специалистов. Они выполнили задание, создав Ан-8. В дальнейшем под руководством Антонова были разработаны: транспортные Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124 «Руслан»; многоцелевые Ан-2, Ан-14, Ан-28, пассажирские Ан-10, Ан-24. А также ряд планеров, БПЛА и дельтапланов.

31 мая 1988 года Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака.

31 мая 1992 года состоялся первый в истории Украины розыгрыш Кубка страны по футболу.

В Киеве встретились Одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Выиграли одесситы – 1:0, забив гол в дополнительное время.

Церковный праздник 31 мая

31 мая христиане чтят память мученика Феодота Анкирского и с ним семи мучениц-дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфросии, Матроны и Иулии.

Феодот был «корчмарем» – у него была своя гостиница. Был женат. При этом был ревностным христианином и убеждал язычников переходить в христианство. Пострадал во время гонений императора Диоклетиана. Феодот давал убежище в своем отеле христианам, которые остались без крова, и кормил их. А также из своих запасов давал разоренным церквям все необходимое для совершения литургии. Помогал осужденным христианам в тюрьмах. Когда в Анкире разорили и закрыли христианские церкви, службы стали проводить в отеле Феодота. Он сам понимал, что для него это завершится мученичеством, но шел на это. В городе казнили семь святых дев, утопив в озере. Среди них была тетя Феодота Текуса. Она явилась к нему во сне и попросила достать из воды и похоронить их тела. Святой Феодот пришел к озеру, там явился мученик Сосандр, и по его молитве ветер отогнал воду на другую сторону. Феодот и его друг Полихроний смогли достать и похоронить тела мучениц. Тех, кто это сделал, стали искать. Поймали Полихрония, и тот под пыткой выдал Феодота. Его подвергли продолжительным пыткам, однако он не отрекся от веры. Наконец правитель отдал приказ отсечь голову мученику.

Народные приметы

Если рябина только зацвела, то осень будет поздней.

Кукушка долго поет – к теплым и ясным дням.

Что нельзя делать 31 мая

Не стоит планировать важные дела, деловые встречи и переговоры.

Незамужним девушкам нельзя примерять чужие кольца и заплетать косы.