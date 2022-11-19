Сегодня 19 ноября: какой праздник и день в истории

19 ноября – по церковному календарю память святителя Павла и семи святых дев. В Украине – День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя. 19 ноября 1997 года в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Праздники и памятные даты 19 ноября

19 ноября в Украине – День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.

В мире — Всемирный день предотвращения насилия над детьми.

19 ноября в истории

19 ноября 1997 года в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Он стал членом международного экипажа американского космического шаттла «Колумбия». Кроме Каденюка, участниками этой миссии были космонавты США и Японии.

К этому полету в космос Каденюк проделал долгий и непростой путь. Он — выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1971 года работал летчиком-инструктором в родном учебном заведении. Однако его мечтой был космос. Поэтому Каденюк пытался пробиться в элиту – отряд советских космонавтов. И это ему удалось в 1976 году. Каденюка избрали в числе девяти из 9000 претендентов в группу многоразовой космической системы «Буран». После этого будущий украинский космонавт завершил Центр подготовки летчиков-испытателей, прошел общекосмическую подготовку, был космонавтом-испытателем системы «Буран» в течение 1977 — 1983 и 1988 — 1996 годов, летчиком-испытателем. Каденюк летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов и провел в небе более 2400 часов. Однако в космос из СССР так и не добрался. Каденюк готовился к полету в составе украинского экипажа, который должен был отправиться в космос еще в советское время, однако с распадом СССР этот полет отменили.

О полете Каденюка в космос уже при независимости Украины лично договорился президент Украины Леонид Кучма с президентом США Биллом Клинтоном. Украинский космонавт прошел более чем годовую подготовку к полету в Космическом центре имени Линдона Джонсонса, NASA. 30-летний тернистый путь Каденюка к звездам увенчался успехом 19 ноября 1997 года. В космосе он вместе с экипажем «Колумбии» пробыл более 15 суток – до 5 декабря 1997 года. Во время полета Каденюка в космосе впервые раздался Гимн Украины, с собой космонавт взял государственные флаги, Трезубец и портреты Тараса Шевченко, Сергея Королева, Юрия Кондратюка, Николая Холодного, а также фото Леонида Иванова — погибшего друга Каденюка, который так и не побывал в космосе. После возвращения на Землю Каденюк описал все свои впечатления в книге «Миссия — Космос».

Церковный праздник 19 ноября

19 ноября – день памяти святителя Павла, Патриарха Константинопольского, а также семи святых дев — мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.

Святитель Павел получил патриаршую кафедру после смерти патриарха Константинопольского Александра (в 340 году). В этот момент императора Констанция – сторонника еретиков ариан – не было в Константинополе. Когда же он вернулся, то созвал собор, объявивший Павла свергнутым, император изгнал его из столицы. Кафедру отдали арианину Евсевию Никомидийскому. Павел же пошел в Рим, где нашли себе убежище и другие православные епископы, изгнанные Евсевием. Однако Евсевий занимал кафедру недолго – он умер. И после его смерти Павел вернулся в Константинополь. Однако император вновь изгнал его, и святителю пришлось возвращаться в Рим. Но за Павла вступился римский император Констант – он написал своему соправителю Констанцию ​​письмо, в котором потребовал впустить в Константинополь изгнанника. Это сработало – Павлу вернули патриарший престол. Но после смерти Константа во время переворота Павла отправили в ссылку в Армению. Там, в городе Кукуз, он принял мученическую кончину. На литургию, которую совершал патриарх, ворвались арианы и задушили его святительским омофором.

Семь дев – Александра, Текуса, Клавдия, Фаина, Евфрасия, Матрона и Иулия – жили во 2-й половине III века в городе Анкире. Они приняли смерть за Христа во время гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом. Все святые мученицы с юных лет посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах и постах и уже достигли старческого возраста. На суде они признались, что исповедовали веру в Христа. Их подвергли пыткам, но девы остались непоколебимыми. Тогда их отдали на осквернение беззастенчивым юношам. Святая Текуса упала к ногам юношей, сняв покрывало с головы, и показала им свои седые волосы. Юноши расплакались и отказались исполнить приказ. Тогда правитель приказал, чтобы девы приняли участие в праздновании «омовения идолов», как это делали языческие жрицы, но святые мученицы снова отказались. За это их приговорили к смерти: каждой привязали к шее камень и утопили в озере.

На следующую ночь Текуса явилась во сне своему племяннику святому Федоту и попросила достать тела дев из озера и похоронить по-христиански. Святой Феодот вместе со своим другом Полихронией и другими христианами пришел к озеру, там им перед стражей, охранявшей озеро, явился святой мученик Сосандр. Стража убежала, а ветер отогнал воду на другой берег озера. Христиане достали тела святых мучениц, отвезли в церковь и похоронили. За это правитель приказал хватать и казнить всех христиан без разбора. Среди тех, кого схватили, был Полихрония – он не выдержал мучений и указал на Федота. Тогда Федота схватили, мучили и казнили.

Народные приметы

Стаи птиц в небе – к снегу.

Безветренная погода – к быстрому похолоданию.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя ходить в грязной одежде.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Женщинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу.