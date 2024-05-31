Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории

31 мая 1223 года произошло первое сражение русских князей с монголами на реке Калка, закончившееся разгромом руского войска. В 1859-м в Лондоне запустили часы на башне, которая сейчас известна как Биг-Бен. В 1870-м запатентовали асфальт, а в 1894-м – кукурузные хлопья. В 1910-м основали Южно-Африканский Союз. В 1946-м создали конструкторское бюро Антонова. В 1970-м произошло Великое Перуанское землетрясение. В 1992-м харьковский «Металлист» сыграл в первом в истории розыгрыше Кубка Украины по футболу.

Праздники и памятные даты 31 мая

31 мая в мире – Всемирный день борьбы с табакокурением и Всемирный день борьбы с социальным неравенством.

Также отмечают: Всемирный день блондинок, Всемирный день попугаев, Европейский день соседей (последняя пятница мая), День рождения велосипедного спорта.

31 мая в истории

31 мая 1223 года руско-половецкое войско потерпело сокрушительное поражение от монголов под командованием Субедея и Джебе. Это произошло в первом масштабном сражении против монголов – на реке Калка на территории современной Донецкой области. Подробнее.

31 мая 1859 года в Лондоне запустили часы на башне Вестминстерского дворца, которая сейчас называется Елизаветинской, однако в мире известна как «Биг-Бен». Подробнее.

31 мая 1870 года запатентовали асфальт. Патент получил профессор Эдвард Десемдт из компании «American Asphalt». Подробнее.

31 мая 1894 года американский врач Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья. Подробнее.

31 мая 1910 года вступил в силу Акт о Южной Африке. Им парламент и король Великобритании основали на колонизированных территориях Африки Южно-Африканский Союз. Подробнее.

31 мая 1946 года создали самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова. Подробнее.

31 мая 1970 года произошло Великое Перуанское землетрясение.

Оно унесло жизни около 70 тысяч человек. Из них подтверждена гибель 50 тысяч, еще 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Еще 150 тысяч получили ранения. До сих пор это землетрясение считается одним из самых разрушительных в истории.

Причиной таких масштабных разрушений и смертей стали в первую очередь не подземные толчки, а лавина, которую они вызвали. Стена льда оторвалась от самой высокой горы Перу — Уаскаран — и с необычайной скоростью накрыла собой провинцию Юнгай. Все, что от нее осталось – статуя Христа на городском кладбище и четыре пальмы.

В соседнем населенном пункте Ранрахирка выжили всего 400 человек, а 20 тысяч погибли. Местами волна грязи, сошедшая с гор, образовала слой в 20 метров высотой над территорией, где только жили люди. А лед, сошедший с гор, в дальнейшем растаял и образовал небольшие озера. Землетрясение магнитудой в 7,9 балла почувствовали даже в Бразилии, а его эпицентр находился в Тихом океане – в 35 км от побережья. Сами толчки, повлекшие столь масштабную трагедию, продолжались всего 45 секунд.

31 мая 1988 года Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем ​​без табака.

31 мая 1992 года состоялся первый в истории Украины розыгрыш Кубка страны по футболу. В Киеве встретились одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Выиграли одесситы – 1:0, забив гол в дополнительное время.

Церковный праздник 31 мая

31 мая чтят память апостола от 70-ти Ерма и мученика Ермия.

Святой апостол Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, испытал много тягот от язычников, но умер мирно.

Святой мученик Ермий пострадал за Христа в Комане во время гонений императора Антонина. Ермий отказался принести жертву языческим богам, как от него требовал правитель. И его подвергли пыткам: сдирали кожу с лица, бросили в раскаленную печь, травили ядом, бросали в кипящее олово, выкололи глаза. Однако мученик чудом оставался в живых. Во время созерцания этих пыток и того, как мученик стойко переносит их, многие поверили в Христа. В конце концов правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но Ермий и после этого оставался в живых. Тогда правитель собственноручно отрезал ему голову ножом. Христиане тайно похоронили тело мученика Ермия, от святых мощей которого происходили в дальнейшем многочисленные исцеления.

Народные приметы

Синие облака 31 мая предвещают сильный ветер.

Если кукушка долго поет, то придут теплые и ясные дни.

Если рябина поздно зацвела, то осень будет поздней.

Если листья на дубах не полностью распустились – это к плохому урожаю ранних зерновых.

Что нельзя делать 31 мая

В тарелке нельзя оставлять объедки и останки пищи.

Нельзя на этот день планировать важные дела, деловые встречи и переговоры.

Незамужним девушкам нельзя примерять чужие кольца и заплетать косы.