З Трампом у нас будуть великі ризики, але й більші шанси – Клімкін

Переможець виборів президента США – “не фанат” війни на виснаження, вважає український дипломат Павло Клімкін. Він оцінив, що чекає на Україну з Трампом і що ще може зробити Байден.

“Зараз сама логіка геополітики виглядатиме дещо по-іншому. Трамп не є фанатом Ірану. Він точно не є фанатом товариша Кім Чен Ина. Тож його погляд на світ доволі радикально відрізнятиметься від сучасної адміністрації. Ну, а стосовно нас логіка адміністрації Байдена – це фактично логіка, яка веде до війни на виснаження. Те, що вони для нас зробили – і по зброї, і по багатьох інших речах – це звичайно те, що увійде в історію, але Трамп не є фанатом якихось довгих процесів. Він точно розуміє, що війна на виснаження – це не його історія. Ну, і значна частина республіканців, включно з ним самим, не готові платити за війну на виснаження. Тому й тактика, і стратегія (але особливо тактика) Трампа будуть докорінно іншими”, – спрогнозував ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в етері Radio NV.

Дипломат зазначив: його “добрі друзі” республіканці говорять про Трампа, що той “раціонально ірраціональний”. Тож прогнозувати його дії вкрай складно.

“Як на мене, із Трампом у нас будуть набагато більші, звісно, ризики, але й набагато більші шанси та можливості. Як власне і є в економіці: коли ви інвестуєте в ситуації з більшою невизначеністю, ви маєте більші ризики та більші можливості. А те, що ми сприймаємо ці ризики, має нам тут допомогти”, – вважає Клімкін.

Він констатував: нинішній президент США Джозеф Байден багато зробив для України щодо постачання військового обладнання, зброї, фінансової допомоги. “Якби на місці Байдена був Обама, я не впевнений, що ми б отримали те, що ми отримали”, – сказав ексміністр закордонних справ України. І все ж логіка дій нинішньої адміністрації США веде Україну лише до війни на виснаження. І це не єдина подібна ситуація у світі, де американці, маючи можливості, не вдалися до радикальних дій.

“Чого Байден досяг у плані зовнішньої політики? Афганістан, як на мене, – це реальна катастрофа: і рішення, й те, як воно було здійснено. Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, – це просто перелік якихось зруйнованих, змарнованих можливостей. Оскільки в Байдена є важелі, але він їх не застосовує. Але якщо в тебе є важелі, а ти їх не застосовуєш, то в тебе в геополітиці важеля немає. Та й багато важелів, які Байден мав і має навколо нас, він теж не пустив у дію. Тобто ця історія з нескінченними “червоними лініями”, які відсуваються, які відмирають самі по собі – вона більш ніж очевидна. Тому у сфері зовнішньої політики від Байдена очікували однозначно більше, оскільки він 50 років займався саме цією сферою та є людиною, яка фантастично це відчуває. Але з іншого боку його обережність, або така занадто зарегульованість зовнішньої політики, як на мене, зіграли з ним злий жарт“, — прокоментував Клімкін.

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Зараз Байден матиме ще два місяці для того, щоб щось зробити для України. В експертному середовищі й особливо – в українському суспільстві – популярна надія на те, що саме в цей момент, коли його вже не стримує потреба подобатися виборцям, американський президент здатний на радикальні вчинки. Наприклад, часто звучить припущення, що Байден дозволить використовувати далекобійну зброю по території РФ.

“У Байдена є ще два місяці. Два місяці – це достатній термін у політиці. І він може, звичайно, підсунути Трампу кілька цікавих сюрпризів. Якщо ми його переконаємо у цьому – так. Але це може надалі й ускладнити переговори з Трампом. Тож тут лезо гостре з двох сторін”, — попередив український дипломат.

Він також нагадав: хоч би що зробив зараз Байден, Трамп зможе це скасувати. Для надання додаткової військової допомоги Україні необхідне голосування в Конгресі, яке не відбудеться без підтримки республіканців. Тож найбільш раціональне, що може зробити Байден, — своїми рішеннями запустити ще кілька пакетів військової допомоги, які б стали “містками в майбутнє”.