Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

“Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам” – Зеленський у Будапешті

Політика 16:53   07.11.2024
Вікторія Яковенко
“Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам” – Зеленський у Будапешті Фото: пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою ефективність, і зараз вона потрібна знову. Він також подякував усім присутнім в залі за підтримку України.

«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – сказав він.

Зеленський також закликав лідерів країн підштовхнути РФ до справедливого миру, знайти механізм для того, щоб російські активи якомога швидше почали працювати на Україну, та обмежити здатність держави-агресорки отримувати прибутки від продажу нафти і її можливість обходити санкції.

«Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі», – наголосив президент.

Зазначається, що у четвер, 7 листопада, у Будапешті проходить п’ятий саміт Європейської політичної спільноти, яка була заснована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ. Перший саміт відбувся у жовтні 2022 року в Чехії, другий – торік у червні в Молдові, третій – у жовтні в Іспанії, четвертий – цьогоріч у липні у Великій Британії.

Читайте також: З Трампом у нас будуть великі ризики, але й більші шанси – Клімкін

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Гігантського Санта-Клауса запалили в центрі Харкова (фото)
Гігантського Санта-Клауса запалили в центрі Харкова (фото)
07.11.2024, 17:44
«Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)
«Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)
07.11.2024, 18:00
Де на півночі Харківщини та під Куп’янськом йдуть бої – інформація Генштабу
Де на півночі Харківщини та під Куп’янськом йдуть бої – інформація Генштабу
07.11.2024, 17:12
“Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам” – Зеленський у Будапешті
“Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам” – Зеленський у Будапешті
07.11.2024, 16:53
Новини Харкова – головне за 7.11: 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон
Новини Харкова – головне за 7.11: 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон
07.11.2024, 17:20
97% домів на Харківщині з теплом. 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон
97% домів на Харківщині з теплом. 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон
07.11.2024, 16:16

Новини за темою:


Ви читали новину: «“Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам” – Зеленський у Будапешті»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті, повідомляє пресслужба Офісу президента.".