“Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам” – Зеленський у Будапешті
Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Президент наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою ефективність, і зараз вона потрібна знову. Він також подякував усім присутнім в залі за підтримку України.
«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – сказав він.
Зеленський також закликав лідерів країн підштовхнути РФ до справедливого миру, знайти механізм для того, щоб російські активи якомога швидше почали працювати на Україну, та обмежити здатність держави-агресорки отримувати прибутки від продажу нафти і її можливість обходити санкції.
«Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі», – наголосив президент.
Зазначається, що у четвер, 7 листопада, у Будапешті проходить п’ятий саміт Європейської політичної спільноти, яка була заснована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ. Перший саміт відбувся у жовтні 2022 року в Чехії, другий – торік у червні в Молдові, третій – у жовтні в Іспанії, четвертий – цьогоріч у липні у Великій Британії.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті, повідомляє пресслужба Офісу президента.".