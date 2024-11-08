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Вночі в Харкові лунали вибухи – «прилетіло» в центрі та на Салтівці

Події 06:59   08.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Харкові лунали вибухи – «прилетіло» в центрі та на Салтівці Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Перші вибухи в Харкові пролунали близько 03:00. Після цього почалася серія “прильотів” по місту.

Мер Ігор Терехов повідомив про вибухи та закликав харків’ян бути обережними. 

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по центральній частині міста, а також обстріляли Шевченківський та Салтівський район. 

Про активність ворожої авіації та загрозу обстрілу Харкова попереджали в Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також: Рахунок за цю війну потрібно виставляти росіянам: що сказав Зеленський у Будапешті 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 06:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи в Харкові пролунали близько 03:00. Після цього почалася серія “прильотів” по місту.".