Вночі в Харкові лунали вибухи – «прилетіло» в центрі та на Салтівці

Перші вибухи в Харкові пролунали близько 03:00. Після цього почалася серія “прильотів” по місту.

Мер Ігор Терехов повідомив про вибухи та закликав харків’ян бути обережними.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по центральній частині міста, а також обстріляли Шевченківський та Салтівський район.

Про активність ворожої авіації та загрозу обстрілу Харкова попереджали в Повітряних силах ЗСУ.