Через скажену корову на Харківщині постраждали двоє людей

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, цьогоріч це вже сьомий випадок сказу у свійських тварин на Харківщині.

Сказ у корови підтвердили у Зачепилівській громаді Берестинського району.

“У контакті з хворою твариною перебувало 2 людей. Постраждалим призначено антирабічне лікування”, – уточнили у центрі.

Загалом 2024 року в Харківській області зафіксували 95 випадків сказу у свійських тварин. Найчастіше ця хвороба зустрічалася у кішок – у 46,3% випадків та у собак – у 34,7% випадків. Дикі тварини ставали переносниками сказу рідше – в 11% випадків.

“Ситуація зі сказу в регіоні залишається напруженою через ряд об’єктивних причин. В умовах війни неможливо регулювати чисельність диких тварин, ускладнено проведення імунізації диких та бродячих тварин. На територіях, наближених до зони активних бойових дій, ускладнено надання медичної допомоги”, – зазначили фахівці.

Від хворих тварин постраждали 166 людей, а за медичною допомогою звернулися 3224 потерпілих. При цьому кожен третій потребував антирабічного лікування.