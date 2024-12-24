Через скажену корову на Харківщині постраждали двоє людей
За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, цьогоріч це вже сьомий випадок сказу у свійських тварин на Харківщині.
Сказ у корови підтвердили у Зачепилівській громаді Берестинського району.
“У контакті з хворою твариною перебувало 2 людей. Постраждалим призначено антирабічне лікування”, – уточнили у центрі.
Загалом 2024 року в Харківській області зафіксували 95 випадків сказу у свійських тварин. Найчастіше ця хвороба зустрічалася у кішок – у 46,3% випадків та у собак – у 34,7% випадків. Дикі тварини ставали переносниками сказу рідше – в 11% випадків.
“Ситуація зі сказу в регіоні залишається напруженою через ряд об’єктивних причин. В умовах війни неможливо регулювати чисельність диких тварин, ускладнено проведення імунізації диких та бродячих тварин. На територіях, наближених до зони активних бойових дій, ускладнено надання медичної допомоги”, – зазначили фахівці.
Від хворих тварин постраждали 166 людей, а за медичною допомогою звернулися 3224 потерпілих. При цьому кожен третій потребував антирабічного лікування.
Читайте також: Удар по центру Харкова 8.11: екологи оцінили збитки більш ніж 212 млн грн
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, лабцентр, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через скажену корову на Харківщині постраждали двоє людей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 10:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, цьогоріч це вже сьомий випадок сказу у свійських тварин на Харківщині.".