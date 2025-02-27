Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу
Фото: ХМР
Про те, що у березні фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть вакцинацію, повідомили у мерії.
Зокрема, пункти вакцинації працюватимуть у Немишлянському та Індустріальному районі за такими адресами:
– пров. Капусник – з 14:00 до 15:00 5 березня;
– вул. Молодіжна – з 14:00 до 15:00 6 березня;
– Немишлянська набережна – з 14:00 до 15:00 12 березня;
– вул. Михайла Водяного – з 14:00 до 15:00 13 березня;
– вул. Дружби – з 14:00 до 15:00 19 березня;
– вул. Луї Пастера – з 14:00 до 15:00 20 березня.
У міськраді додали: ті, хто не зможуть зробити щеплення чотирилапому у зазначені дні, зможуть звернути за послугою до будь-якої дільничної ветлікарні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, вакцинация, мерія, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 11:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у березні фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть вакцинацію, повідомили у мерії.".