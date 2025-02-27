Live
  • Чт 27.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.64
  • EUR 43.63

Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу

Суспільство 11:32   27.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу Фото: ХМР

Про те, що у березні фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть вакцинацію, повідомили у мерії.

Зокрема, пункти вакцинації працюватимуть у Немишлянському та Індустріальному районі за такими адресами:

– пров. Капусник  – з 14:00 до 15:00 5 березня;

– вул. Молодіжна – з 14:00 до 15:00 6 березня;

– Немишлянська набережна – з 14:00 до 15:00 12 березня;

– вул. Михайла Водяного – з 14:00 до 15:00 13 березня;

– вул. Дружби – з 14:00 до 15:00 19 березня;

– вул. Луї Пастера – з 14:00 до 15:00 20 березня.

У міськраді додали: ті, хто не зможуть зробити щеплення чотирилапому у зазначені дні, зможуть звернути за послугою до будь-якої дільничної ветлікарні.

Читайте також: Парамедикині, що загинула на Харківському напрямку, дали звання Героя України

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: зону примусової евакуації можуть розширити – де та в чому причина
Синєгубов: зону примусової евакуації можуть розширити – де та в чому причина
27.02.2025, 11:50
Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу
Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу
27.02.2025, 11:32
Більше 500 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів
Більше 500 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів
27.02.2025, 11:41
Вихопив телефон серед білого дня і втік – копи розповіли, як шукали злодія
Вихопив телефон серед білого дня і втік – копи розповіли, як шукали злодія
27.02.2025, 11:16
Збитки оцінили у 110 тис грн: у забрудненні повітря підозрюють інженера заводу
Збитки оцінили у 110 тис грн: у забрудненні повітря підозрюють інженера заводу
27.02.2025, 10:38
Денис Парамонов подарував Інституту неврології в Харкові новітніший апарат ШВЛ
Денис Парамонов подарував Інституту неврології в Харкові новітніший апарат ШВЛ
27.02.2025, 10:14

Новини за темою:

10:20
Через скажену корову на Харківщині постраждали двоє людей
17:31
Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин
14:35
Щеплення від сказу робитимуть тваринам у Харкові: де й коли
18:08
Від сказу померли троє на Харківщині, покусані 2700 людей
17:43
Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей

Ви читали новину: «Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 11:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у березні фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть вакцинацію, повідомили у мерії.".