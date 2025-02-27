Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу

Про те, що у березні фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть вакцинацію, повідомили у мерії.

Зокрема, пункти вакцинації працюватимуть у Немишлянському та Індустріальному районі за такими адресами:

– пров. Капусник – з 14:00 до 15:00 5 березня;

– вул. Молодіжна – з 14:00 до 15:00 6 березня;

– Немишлянська набережна – з 14:00 до 15:00 12 березня;

– вул. Михайла Водяного – з 14:00 до 15:00 13 березня;

– вул. Дружби – з 14:00 до 15:00 19 березня;

– вул. Луї Пастера – з 14:00 до 15:00 20 березня.

У міськраді додали: ті, хто не зможуть зробити щеплення чотирилапому у зазначені дні, зможуть звернути за послугою до будь-якої дільничної ветлікарні.