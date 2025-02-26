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Парамедикині, що загинула на Харківському напрямку, дали звання Героя України

Суспільство 22:19   26.02.2025
Оксана Якушко
Парамедикині, що загинула на Харківському напрямку, дали звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський видав указ про надання парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно.

Указ оприлюднений на сайті президента України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ЦИБУХ Ірині Володимирівні – громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону “Госпітальєри” (посмертно)», – йдеться в указі.

Ірина Цибух народилася у Львові, була журналісткою – працювала на «Суспільному». Дівчина загинула 29 травня 2024 року на Харківському напрямку під час ротації. За кілька днів їй мало виповнитися 26 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 22:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський видав указ про надання парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно.".