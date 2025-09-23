Live
Що з COVID на Харківщині: опублікована статистика за тиждень

Суспільство 12:01   23.09.2025
Вікторія Яковенко
Що з COVID на Харківщині: опублікована статистика за тиждень Фото: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

З 15 по 21 вересня на Харківщині на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіли 3054 людини, з них 1109 (36,3%) – діти віком до 17 років.

У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб констатують: у порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 6%. Однак ці показники – вищі минулорічних на 28,2%.

«Як і минулого року, з 30 тижня 2025 року (з 21 по 27 липня) в області відмічається поступове зростання захворюваності COVID-19. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 15,6%: в області захворіла 661 особа, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 25,59, з них 103 дитини (15,6%)», – інформують спеціалісти.

Шпиталізували 125 людей, у яких підтвердили COVID.

«За даними вірусологічного моніторингу обстежено 393 хворих, позитивні результати виявлено у 86 осіб, з них у 80 (93,0%) виявлено вірус SARS-CoV-2», – підсумували у Центрі.

Нагадаємо, зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати у Харківській області наприкінці серпня. Відмічалось, що у регіоні циркулює коронавірус субваріанта Stratus (XFG). Тоді його виявили у двох жінок віком від 50 років, мешканок Харкова та Балаклії.

Автор: Вікторія Яковенко
