Що з COVID на Харківщині: опублікована статистика за тиждень
З 15 по 21 вересня на Харківщині на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіли 3054 людини, з них 1109 (36,3%) – діти віком до 17 років.
У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб констатують: у порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 6%. Однак ці показники – вищі минулорічних на 28,2%.
«Як і минулого року, з 30 тижня 2025 року (з 21 по 27 липня) в області відмічається поступове зростання захворюваності COVID-19. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 15,6%: в області захворіла 661 особа, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 25,59, з них 103 дитини (15,6%)», – інформують спеціалісти.
Шпиталізували 125 людей, у яких підтвердили COVID.
«За даними вірусологічного моніторингу обстежено 393 хворих, позитивні результати виявлено у 86 осіб, з них у 80 (93,0%) виявлено вірус SARS-CoV-2», – підсумували у Центрі.
Нагадаємо, зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати у Харківській області наприкінці серпня. Відмічалось, що у регіоні циркулює коронавірус субваріанта Stratus (XFG). Тоді його виявили у двох жінок віком від 50 років, мешканок Харкова та Балаклії.
Читайте також: Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: covid-19, захворюваність, коронавиурс, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що з COVID на Харківщині: опублікована статистика за тиждень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 12:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 15 по 21 вересня на Харківщині на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіли 3054 людини, з них 1109 (36,3%) – діти віком до 17 років.".