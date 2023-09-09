Харківщина отримала вакцини проти коронавірусу: які використовуватимуть

Харківщина – серед областей, які отримали найбільшу кількість доз вакцин проти COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Загалом між регіонами розподілили 39300 доз вакцин Comirnaty (Pfizer) у дозуванні для дорослих та дітей та Janssen (Johnson and Johnson), йдеться у публікації.

Їхнє зберігання та подальше транспортування до лікувальних закладів із дотриманням вимог «холодового ланцюга» забезпечуватимуть обласні центри контролю і профілактики хвороб. Найбільшу кількість доз отримали ЦКПХ Закарпатської, Дніпропетровської, Харківської, Тернопільської та Рівненської областей.

“Ми наближаємося до сезонного збільшення кількості випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій, проте все ще маємо час захистити себе та найдорожчих для нас людей. Коронавірус нікуди не зник, тому зробити щеплення особливо важливо людям, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, а також старшим за 60 років. Вакцинація допоможе захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті внаслідок ускладнень”, – зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У МОЗі нагадують, що вакцинація проти коронавірусу в Україні дозволена з 5-річного віку. Це рекомендоване щеплення, проте платити за нього не треба. Вакцинуватися безплатно можна у сімейного лікаря та в пунктах щеплень. Повний курс складається з чотирьох щеплень. За п’ять місяців після первинного курсу необхідно ввести першу бустерну дозу. Друга бустерна доза рекомендована всім повнолітнім з інтервалом не менше чотирьох місяців після першої.