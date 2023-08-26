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У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися

Суспільство 21:01   26.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися Фото: ThomasxImo/photothek.netx

Серед населення міста Харків продовжує циркулювати штам Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

«Коронавірус SARS-CoV-2, на жаль, нікуди не зник. На сьогодні має місце сезонне зниження його розповсюдження, яке спостерігалось в літні місяці у всі роки епідемії. До настання осінньої «хвилі» COVID-19 в нас залишилось небагато часу для того, щоб запобігти значному зростанню захворюваності. Хто не отримав первинний курс вакцинації –  потрібно зробити щеплення.  У кого після щеплення минуло понад пів року –  отримати бустерну дозу (першу або другу)», – зазначили фахівці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 21:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед населення міста Харків продовжує циркулювати штам Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2.".