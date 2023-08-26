У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися

Серед населення міста Харків продовжує циркулювати штам Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

«Коронавірус SARS-CoV-2, на жаль, нікуди не зник. На сьогодні має місце сезонне зниження його розповсюдження, яке спостерігалось в літні місяці у всі роки епідемії. До настання осінньої «хвилі» COVID-19 в нас залишилось небагато часу для того, щоб запобігти значному зростанню захворюваності. Хто не отримав первинний курс вакцинації – потрібно зробити щеплення. У кого після щеплення минуло понад пів року – отримати бустерну дозу (першу або другу)», – зазначили фахівці.