У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
Серед населення міста Харків продовжує циркулювати штам Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2.
Про це повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
«Коронавірус SARS-CoV-2, на жаль, нікуди не зник. На сьогодні має місце сезонне зниження його розповсюдження, яке спостерігалось в літні місяці у всі роки епідемії. До настання осінньої «хвилі» COVID-19 в нас залишилось небагато часу для того, щоб запобігти значному зростанню захворюваності. Хто не отримав первинний курс вакцинації – потрібно зробити щеплення. У кого після щеплення минуло понад пів року – отримати бустерну дозу (першу або другу)», – зазначили фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 21:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед населення міста Харків продовжує циркулювати штам Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2.".