В Харькове циркулирует штамм Оmicron: жителей призывают вакцинироваться
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
Среди населения Харькова продолжает циркулировать штамм Оmicron коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
«Коронавирус SARS-CoV-2, к сожалению, никуда не исчез. На сегодня имеет место сезонное снижение его распространения, которое наблюдалось в летние месяцы во все годы эпидемии. До наступления осенней «волны» COVID-19 у нас осталось немного времени для того, чтобы предотвратить значительный рост заболеваемости. Кто не получил первичный курс вакцинации – нужно привиться. У кого после прививки прошло более полугода – получить бустерную дозу (первую или вторую)», — отметили специалисты.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 21:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди населения Харькова продолжает циркулировать штамм Оmicron коронавируса SARS-CoV-2.".