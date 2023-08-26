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В Харькове циркулирует штамм Оmicron: жителей призывают вакцинироваться

Общество 21:01   26.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове циркулирует штамм Оmicron: жителей призывают вакцинироваться Фото: ThomasxImo/photothek.netx

Среди населения Харькова продолжает циркулировать штамм Оmicron коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«Коронавирус SARS-CoV-2, к сожалению, никуда не исчез. На сегодня имеет место сезонное снижение его распространения, которое наблюдалось в летние месяцы во все годы эпидемии. До наступления осенней «волны» COVID-19 у нас осталось немного времени для того, чтобы предотвратить значительный рост заболеваемости. Кто не получил первичный курс вакцинации – нужно привиться. У кого после прививки прошло более полугода – получить бустерную дозу (первую или вторую)», — отметили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 21:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди населения Харькова продолжает циркулировать штамм Оmicron коронавируса SARS-CoV-2.".