В Харькове циркулирует штамм Оmicron: жителей призывают вакцинироваться

Среди населения Харькова продолжает циркулировать штамм Оmicron коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«Коронавирус SARS-CoV-2, к сожалению, никуда не исчез. На сегодня имеет место сезонное снижение его распространения, которое наблюдалось в летние месяцы во все годы эпидемии. До наступления осенней «волны» COVID-19 у нас осталось немного времени для того, чтобы предотвратить значительный рост заболеваемости. Кто не получил первичный курс вакцинации – нужно привиться. У кого после прививки прошло более полугода – получить бустерную дозу (первую или вторую)», — отметили специалисты.