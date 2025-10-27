Грипп пришел в Харьковскую область — зарегистрирован первый случай

На минувшей неделе (с 20 по 26 октября) в Харьковской области впервые в текущем эпидсезоне у одного из больных был подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1).

Новый эпидсезон начался 29 сентября, и с тех пор было подтверждено, что по региону гуляли коронавирус, парагрипп, риновирус, аденовирус, РС-вирус и бокавирус. Всего было зарегистрировано более 12700 больных ОРВИ, из них 5408 — дети в возрасте до 17 лет. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 34,7%, сообщают в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

«Данные вирусологического мониторинга подтверждают наличие циркуляции на территории области вирусов гриппа и других возбудителей респираторной группы инфекций, что приведет к дальнейшему постепенному росту заболеваемости», — прогнозируют специалисты.

По состоянию на 27 октября в регионе были привиты против гриппа 418 человек, из них 254 (60,8%) — это лица из групп риска.

«Наиболее эффективной и экономически обоснованной стратегией в борьбе с гриппом и COVID-19 остается вакцинация. Ее оптимально проводить ежегодно накануне сезона заболеваемости, в сентябре, однако вакцинация остается целесообразной в течение всего эпидемического сезона», — отметила главный государственный санитарный врач Харьковщины Любовь Махота.

В настоящее время область полностью обеспечена вакцинами. В учреждениях здравоохранения имеется более 2500 доз для взрослых, 70 доз для детей 5-11 лет и 50 — для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Также более 7 тысяч вакцин для детей и взрослых хранится на региональном аптечном складе.

Вакцинация против COVID-19 является бесплатной и обеспечивается государством. Для получения прививки нужно обратиться к своему семейному врачу. Вакцинация против гриппа является рекомендуемой, но не обязательной. Вакцину можно приобрести в аптеке и сделать прививку бесплатно в медицинском учреждении.