Пункты вакцинации от Covid-19 в Харьковской области пока не будут сокращать

Больных ковидом и детей, и взрослых принимает Харьковская областная инфекционная больница. В настоящее время в области взрослых кроватей насчитывается 1751 кровать. С поточным кислородом – 1418. Детских – 300 коек. Детских кроватей с кислородом – 286. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОВА

«Пока давайте посмотрим динамику. Но вакцины есть. В больницах там были прививочные пункты, они перешли к рутинной вакцинации. И там, где производят рутинную вакцинацию, там будут делать и вакцину от ковида. Я думаю, что пока не будем снижать».

«Сейчас в области есть все препараты для лечения ковода. Есть молнупиравир. Он бесплатный. Наши больницы им полностью обеспечены. То есть мы готовы к разным вызовам. Сейчас в области взрослых коек насчитывается 1751. С поточным кислородом – 1418. И детских – 300 коек. Кровать с кислородом – 286. Основная больница, которая сейчас принимает больных ковидом – это Объединенная инфекционная больница. Там есть и взрослые и детские кровати. Относительно больниц, лечившихся на Covid-19. Действительно, мы сейчас не можем лечить во всех больницах, задействованных до полномасштабного вторжения. Потому что у нас Волчанск, Купянск и Изюм сейчас выпали из этой помощи. Поэтому вместо этих трех больниц все остальные, в случае необходимости, смогут полностью перейти на те же условия, которые были при пандемии»