Наибольший показатель в стране: 4 жителя Харьковщины умерли от COVID за неделю

За прошедшую неделю в Харьковской области 4 человека умерли от COVID-19. Сейчас это самый высокий показатель в Украине.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«Сейчас, когда уже карантин отменен, я напоминаю, что COVID никуда не исчез, он существует. Из четырех умерших за неделю трем людям было от 70 до 85 лет и один человек – 24-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания тяжелые. Эти четыре умерших не были вакцинированы ни разу. Это лишний раз доказывает, что вакцинация нужна и если еще кто-то не вакцинировался – пожалуйста, начинайте это делать сейчас», — рассказал Хаустов.