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Наибольший показатель в стране: 4 жителя Харьковщины умерли от COVID за неделю

Репортаж 15:02   04.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Наибольший показатель в стране: 4 жителя Харьковщины умерли от COVID за неделю Фото: Павел Велицкий

За прошедшую неделю в Харьковской области 4 человека умерли от COVID-19. Сейчас это самый высокий показатель в Украине.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«Сейчас, когда уже карантин отменен, я напоминаю, что COVID никуда не исчез, он существует. Из четырех умерших за неделю трем людям было от 70 до 85 лет и один человек – 24-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания тяжелые. Эти четыре умерших не были вакцинированы ни разу. Это лишний раз доказывает, что вакцинация нужна и если еще кто-то не вакцинировался – пожалуйста, начинайте это делать сейчас», — рассказал Хаустов.

Читайте также: За время пандемии 12,5% жителей Харьковщины болели COVID – ХОВА

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю в Харьковской области 4 человека умерли от COVID-19. Сейчас это самый высокий показатель в Украине.".