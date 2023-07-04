За время пандемии 12,5% жителей Харьковщины болели COVID – ХОВА

В Украине с 1 июля завершен карантин и режим чрезвычайной ситуации, вызванный пандемией коронавируса. За 2,5 года пандемии на Харьковщине лабораторно подтверждены 323 502 случая. Это 12,5% всего населения области.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«За эти 2,5 года мы имеем 7404 летальных исхода. Это те люди, которые официально скончались от COVID», — добавил Хаустов.