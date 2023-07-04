За час пандемії 12,5% жителів Харківщини хворіли на COVID – ХОВА

В Україні з 1 липня остаточно завершено карантин та режим надзвичайної ситуації, спричинений пандемією коронавірусу. За 2,5 роки пандемії на Харківщині лабораторно підтверджених 323 502 випадки. Це 12,5% від усього населення області.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

«За ці 2,5 роки ми маємо 7404 летальних випадків. Це ті люди, які офіційно померли від COVID», – додав Хаустов.