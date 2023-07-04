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За час пандемії 12,5% жителів Харківщини хворіли на COVID – ХОВА

Суспільство 13:54   04.07.2023
Вікторія Яковенко
За час пандемії 12,5% жителів Харківщини хворіли на COVID – ХОВА Фото: ThomasxImo/photothek.netx

В Україні з 1 липня остаточно завершено карантин та режим надзвичайної ситуації, спричинений пандемією коронавірусу. За 2,5 роки пандемії на Харківщині лабораторно підтверджених 323 502 випадки. Це 12,5% від усього населення області.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

«За ці 2,5 роки ми маємо 7404 летальних випадків. Це ті люди, які офіційно померли від COVID», – додав Хаустов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 13:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні з 1 липня остаточно завершено карантин та режим надзвичайної ситуації, спричинений пандемією коронавірусу. За 2,5 роки пандемії на Харківщині лабораторно підтверджених 323 502 випадки. Це 12,5% від усього населення області.".