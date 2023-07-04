ХОВА: Скільки пігулок йодиду калію є в області та як їх отримати (відео)
У Харківській області підготували мережу пунктів роздачі ліків у разі аварії на ЗАЕС.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
«Пункти видачі будуть знаходитися при лікарнях, при центрах первинної допомоги. І в селищах, де немає або пункту здоров’я або амбулаторії будуть знаходитися у селищних старост», – розповів Хаустов.
Він також повідомив, що область отримала понад 650 тис пігулок йодиду калію. Зокрема, таблеток по 130 мг – 60 тис, по 125 мг – 330 тис, по 65 мг – 246 200, по 32 мг – 11 150 саше, і по 16 мг – 7015 саше.
У ХОВА запевнили, що таблетки вже розподілили на всі пункти видачі.
«Потрібно розуміти що йодид калію розраховується на вік. Дози розраховується на вік. Тобто діти до місяця приймають 16 мг. Від місяця до трьох років 32 мг. Від трьох років до дванадцяти років – 62,5 мг. І далі до сорока років – це вже доросла доза. І потрібно розуміти що, після 40 років йодид калію не приймається», – зауважив Хаустов.
Читайте також: У місті на Харківщині вирішували, як видавати йодид калію в разі небезпеки
Новини за темою:
Ви читали новину: «ХОВА: Скільки пігулок йодиду калію є в області та як їх отримати (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 16:37;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області підготували мережу пунктів роздачі ліків у разі аварії на ЗАЕС.".