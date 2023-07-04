ХОВА: Скільки пігулок йодиду калію є в області та як їх отримати (відео)

У Харківській області підготували мережу пунктів роздачі ліків у разі аварії на ЗАЕС.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

«Пункти видачі будуть знаходитися при лікарнях, при центрах первинної допомоги. І в селищах, де немає або пункту здоров’я або амбулаторії будуть знаходитися у селищних старост», – розповів Хаустов.

Він також повідомив, що область отримала понад 650 тис пігулок йодиду калію. Зокрема, таблеток по 130 мг – 60 тис, по 125 мг – 330 тис, по 65 мг – 246 200, по 32 мг – 11 150 саше, і по 16 мг – 7015 саше.

У ХОВА запевнили, що таблетки вже розподілили на всі пункти видачі.

«Потрібно розуміти що йодид калію розраховується на вік. Дози розраховується на вік. Тобто діти до місяця приймають 16 мг. Від місяця до трьох років 32 мг. Від трьох років до дванадцяти років – 62,5 мг. І далі до сорока років – це вже доросла доза. І потрібно розуміти що, після 40 років йодид калію не приймається», – зауважив Хаустов.