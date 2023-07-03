У місті на Харківщині вирішували, як видавати йодид калію в разі небезпеки

У Валківській громаді Харківської області обговорили алгоритм дій у разі радіаційної аварії. Зокрема, напрацювали механізм видачі йодиду калію всім мешканцям ОТГ у віці до 40 років у разі офіційного сповіщення про небезпеку.

Про це повідомляється у фейсбуці Валківської міськради.

Як пояснила директорка КНП “Валківський ЦПМСД” Марина Орлова, йодид калію приймається з метою запобігання чи зменшення поглинання радіоактивних ізотопів щитоподібною залозою у разі виникнення радіаційної аварії.

“КІ для видачі населенню вже забезпечені структурні підрозділи закладів охорони здоров’я громади. Але надважливе завдання – у разі потреби в оптимальні терміни видати препарат усім, хто потребуватиме йодної профілактики”, – наголосила Орлова.

Планується, що в разі офіційного сповіщення про радіаційну небезпеку препарат видаватимуть, зокрема, оперативні мобільні бригади.

“Дуже сподіваюся, що нам не доведеться вдаватися до невідкладних заходів йодної профілактики населення. Але маємо бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Тому відпрацьовуємо чіткий і злагоджений механізм дій та визначаємо оптимальний перелік пунктів видачі йодиду калію жителям громади. Докладна інформація щодо цього найближчим часом буде в міській раді та в усіх старостатах громади й оприлюднена на наших офіційних інформаційних ресурсах”, – наголосив міський голова Валерій Скрипніченко.