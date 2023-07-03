В городе на Харьковщине решали, как выдавать йодид калия в случае опасности
В Валковской громаде Харьковской области обсудили алгоритм действий в случае радиационной аварии. В частности, наработали механизм выдачи йодида калия всем жителям ОТГ в возрасте до 40 лет в случае официального оповещения об опасности.
Об этом сообщается на Facebook-странице Валковского горсовета.
Как пояснила директор КНП «Валковский ЦПМСП» Марина Орлова, йодид калия принимается с целью предотвращения или уменьшения поглощения радиоактивных изотопов щитовидной железой в случае возникновения радиационной аварии.
«КІ для выдачи населению уже обеспечены структурные подразделения учреждений здравоохранения громады. Но важнейшая задача — в случае необходимости в оптимальные сроки выдать препарат всем, кто будет нуждаться в йодной профилактике», — подчеркнула Орлова.
Планируется, что в случае официального оповещения о радиационной опасности препарат будут выдавать в том числе оперативные мобильные бригады.
«Очень надеюсь, что нам не придется прибегать к неотложным мерам йодной профилактики населения. Но должны быть максимально готовыми к любому развитию событий. Поэтому отрабатываем четкий и слаженный механизм действий и определяем оптимальный перечень пунктов выдачи йодида калия жителям громады. Подробная информация об этом в ближайшее время будет в городском совете и во всех старостатах громады и обнародована на наших официальных информационных ресурсах», — отметил городской голова Валерий Скрипниченко.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 21:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковской громаде Харьковской области обсудили алгоритм действий в случае радиационной аварии. В частности, наработали механизм выдачи йодида калия всем жителям ОТГ в возрасте до 40 лет в случае официального оповещения об опасности.".