В городе на Харьковщине решали, как выдавать йодид калия в случае опасности

В Валковской громаде Харьковской области обсудили алгоритм действий в случае радиационной аварии. В частности, наработали механизм выдачи йодида калия всем жителям ОТГ в возрасте до 40 лет в случае официального оповещения об опасности.

Об этом сообщается на Facebook-странице Валковского горсовета.

Как пояснила директор КНП «Валковский ЦПМСП» Марина Орлова, йодид калия принимается с целью предотвращения или уменьшения поглощения радиоактивных изотопов щитовидной железой в случае возникновения радиационной аварии.

«КІ для выдачи населению уже обеспечены структурные подразделения учреждений здравоохранения громады. Но важнейшая задача — в случае необходимости в оптимальные сроки выдать препарат всем, кто будет нуждаться в йодной профилактике», — подчеркнула Орлова.

Планируется, что в случае официального оповещения о радиационной опасности препарат будут выдавать в том числе оперативные мобильные бригады.

«Очень надеюсь, что нам не придется прибегать к неотложным мерам йодной профилактики населения. Но должны быть максимально готовыми к любому развитию событий. Поэтому отрабатываем четкий и слаженный механизм действий и определяем оптимальный перечень пунктов выдачи йодида калия жителям громады. Подробная информация об этом в ближайшее время будет в городском совете и во всех старостатах громады и обнародована на наших официальных информационных ресурсах», — отметил городской голова Валерий Скрипниченко.