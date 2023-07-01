Возможность теракта РФ на Запорожской АЭС – оценка ISW

Маловероятно, что россияне намеренно создадут аварию на Запорожской АЭС, потому что не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что оккупанты могут прибегнуть и к такому теракту.

«Российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиационного инцидента на ЗАЭС, и радиационный инцидент может еще больше ухудшить способность России закрепить свою оккупацию на юге Украины, оставив районы непригодными для жизни и управления», – написали аналитики в ISW.

Однако аналитики отметили, что разрушение РФ дамбы Каховской ГЭС также негативно повлияло на российские силы, поэтому нельзя исключать возможные планы оккупантов по диверсии на ЗАЭС.

В ISW рассказали, что россияне могут прибегнуть к трем видам диверсий на Запорожской АЭС.

«Российские силы могут сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище. Российские силы могут попытаться создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было тяжело. Российские силы могут совершить техногенную «аварию», которая создаст меньший радиологический радиус, который сразу направлен на предотвращение наступления украинцев вблизи самой ЗАЭС», — уточнили аналитики.