РФ подготовилась к теракту на ЗАЭС. Хотят взорвать пруд-охладитель – Буданов

РФ подготовила все к созданию искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Вероятнее всего, рф подорвет расположенный рядом со станцией искусственный пруд-охладитель, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Warzone.

«Россия с технической стороны подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Часть станции, которую, если будет принято решение, скорее всего, взорвут, является искусственный водоем на территории станции, обеспечивающей охлаждение. Поэтому они собираются повредить связь в системе, что впоследствии повлечет за собой эту техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны», — сообщил Буданов.