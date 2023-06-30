РФ готова до теракту на ЗАЕС. Хочуть підірвати ставок-охолоджувач – Буданов
РФ підготувала все до створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС Найімовірніше, ймовірно рф підірве розташований поруч зі станцією штучний ставок-охолоджувач, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Warzone .
«Росія з технічної сторони підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Частиною станції, яку, якщо буде прийняте рішення, швидше за все підірвуть, є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Тож вони збираються пошкодити зв’язок у системі, що згодом спричинить цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити чи пом’якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі.», – повідомив Буданов.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 15:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ підготувала все до створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС Найімовірніше, ймовірно рф підірве розташований поруч зі станцією штучний ставок-охолоджувач, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Warzone .".