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“Вагнер” більше не воюватиме в Україні – Буданов

Події 11:43   30.06.2023
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
“Вагнер” більше не воюватиме в Україні – Буданов Фото: gur.gov.ua

Вчергове зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК “Вагнер” більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчергове зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК “Вагнер” більше не…".