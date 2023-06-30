“Вагнер” більше не воюватиме в Україні – Буданов

Вчергове зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК “Вагнер” більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.