«Вагнер» больше не будет воевать в Украине — Буданов

В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело преуспевать любой ценой.