«Вагнер» больше не будет воевать в Украине — Буданов
В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело преуспевать любой ценой.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 11:43;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК «Вагнер»…".