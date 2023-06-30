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«Вагнер» больше не будет воевать в Украине — Буданов

Мир 11:43   30.06.2023
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
«Вагнер» больше не будет воевать в Украине — Буданов

В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело преуспевать любой ценой.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК «Вагнер»…".