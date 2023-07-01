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Можливість теракту РФ на Запорізькій АЕС – оцінка ISW

Суспільство 07:29   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Можливість теракту РФ на Запорізькій АЕС – оцінка ISW

Малоймовірно, що росіяни навмисно створять аварію на Запорізькій АЕС, бо не зможуть контролювати її наслідки. Проте досвід із Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту.

«Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіаційного інциденту на ЗАЕС, і радіаційний інцидент може ще більше погіршити здатність Росії закріпити свою окупацію на півдні України, залишивши райони непридатними для життя та управління», – написали аналітики в ISW.

Однак аналітики зазначили, що руйнування РФ дамби Каховської ГЕС ​​також негативно вплинуло на російські сили, тож не можна виключати ймовірні плани окупантів щодо диверсії на ЗАЕС.

В ISW розповіли, що росіяни можуть вдатися до трьох видів диверсій на Запорізькій АЕС.

«Російські сили можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище. Російські сили можуть спробувати створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроєктовані таким чином, щоб це було важко. Російські сили можуть зробити техногенну «аварію», яка створить менший радіологічний радіус, який одразу спрямований на запобігання наступу українців поблизу самої ЗАЕС», – уточнили аналітики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 07:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Малоймовірно, що росіяни навмисно створять аварію на Запорізькій АЕС, бо не зможуть контролювати її наслідки. Проте досвід із Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту.".