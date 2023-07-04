ХОВА: Сколько таблеток йодида калия есть в области и как их получить (видео)

В Харьковской области была подготовлена сеть пунктов раздачи таблеток в случае аварии на ЗАЭС.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«Пункты выдачи будут находиться при больницах, при центрах первичной помощи. И в поселках, где нет или пункта здоровья или амбулатории, будут находиться у поселковых старост», — рассказал Хаустов.

Он также сообщил, что область получила более 650 тыс. таблеток йодида калия. В частности, таблеток по 130 мг – 60 тыс, по 125 мг – 330 тыс, по 65 мг – 246 200, по 32 мг – 11 150 саше, и по 16 мг – 7015 саше.

В ХОВА заверили, что таблетки уже разделили на все пункты выдачи.

«Нужно понимать, что йодид калия рассчитывается на возраст. Дозы рассчитываются на возраст. То есть дети в месяц принимают 16 мг. От месяца до трех лет 32 мг. От трех лет до двенадцати лет – 62,5 мг. И дальше до сорока лет – это уже взрослая доза. И нужно понимать, что после 40 лет йодид калия не принимается», — отметил Хаустов.