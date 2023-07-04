4 мешканці Харківщини померли від COVID за тиждень – це найбільше в Україні
Фото: Павло Велицький
За минулий тиждень на Харківщині 4 людини померли від COVID-19. Наразі це найвищий показник в Україні.
Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
«На даний час, коли вже карантин скасовувано, я нагадую що ковід нікуди не зник, він існує. З чотирьох померлих за тиждень трьом особам було від 70 до 85 років і одна особа – 24 років жінка. В неї були супутні захворювання важкі. Ці чотири померлих не були вакциновані жодного разу. Це зайвий раз доводить, про те що вакцинація потрібна і якщо ще хтось не вакцинувався – будь ласка, починайте це робити зараз», – розповів Хаустов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 15:02;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень на Харківщині 4 людини померли від COVID-19. Наразі це найвищий показник в Україні.".