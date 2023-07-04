Пункти вакцинації від Covid-19 на Харківщині поки не скорочуватимуть

Поки ще у Харківській області не планують скорочувати кількість пунктів вакцинації від Covid-19. Хворих на ковід і дітей, і дорослих приймає Харківська обласна інфекційна лікарня. Наразі в області дорослих ліжок нараховується 1751 ліжко. З потоковим киснем – 1418. Дитячих – 300 ліжок. Дитячих ліжок із киснем – 286. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Максим Хаустов, директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА

«Поки що давайте подивимося динаміку. Але вакцини є. У лікарнях, там були пункти щеплення, вони перейшли до рутинної вакцинації. І там, де роблять рутинну вакцинацію, там будуть робити і вакцину від ковіду. Я думаю, що поки що не будемо знижувати».

«Зараз в області є всі препарати для лікування на ковід. Є молнупіравір. Він безкоштовний. Наші лікарні ним повністю забезпечені. Тобто ми готові до різних викликів. Зараз в області дорослих ліжок нараховується 1751. З потоковим киснем – 1418. І дитячих – 300 ліжок. Ліжок із киснем – 286. Основна лікарня, яка зараз приймає хворих на ковід – це Об’єднана інфекційна лікарня. Там є і дорослі, і дитячі ліжка. Стосовно лікарень, які лікували на Covid-19. Дійсно, ми зараз не можемо лікувати у всіх лікарнях, які були задіяні до повномасштабного вторгнення. Тому що в нас Вовчанськ, Куп’янськ і Ізюм зараз випали з надання цієї допомоги. Тому замість цих трьох лікарень всі інші, в разі необхідності, зможуть повністю перейти на ті ж самі умови, які були при пандемії»