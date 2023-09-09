Харьковщина получила вакцины против коронавируса: какие будут использовать

Харьковщина — среди областей, которые получили наибольшее количество доз вакцин против COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего между регионами распределили 39300 доз вакцин Comirnaty (Pfizer) в дозировке для взрослых и детей и Janssen (Johnson and Johnson), говорится в публикации.

Их хранение и дальнейшую транспортировку в лечебные учреждения с соблюдением требований «холодовой цепи» будут обеспечивать областные центры контроля и профилактики болезней. Наибольшее количество доз получили ЦКПБ Закарпатской, Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Ровенской областей.

«Мы приближаемся к сезонному увеличению количества случаев острых респираторно-вирусных инфекций, однако все еще есть время защитить себя и самых дорогих для нас людей. Коронавирус никуда не исчез, поэтому сделать прививку особенно важно людям, которые входят в группы риска — с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями, а также старше 60 лет. Вакцинация поможет защититься от тяжелого течения болезни и смерти в результате осложнений», — отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В МОЗ напоминают, что вакцинация против коронавируса в Украине разрешена с 5-летнего возраста. Это рекомендованная прививка, однако платить за нее не надо. Вакцинироваться бесплатно можно у семейного врача и в пунктах прививок. Полный курс состоит из четырех прививок. Через пять месяцев после первичного курса необходимо ввести первую бустерную дозу. Вторая бустерная доза рекомендована всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой.