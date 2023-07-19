На Харьковщине готовятся к вспышке кори: есть ли вакцины (видео)

В Украине в 2023 году ожидается вспышка кори. Это одна из самых заразных болезней в мире. Из десяти человек, контактировавших с носителем, девять заболеют.

В Харьковскую область поступило 7370 доз вакцины КПК. 1300 доз этой вакцины — в остатках. Об этом сообщили во время брифинга 19 июля, посвященного старту кампании по иммунизации против кори.

Максим Фокин, и.о. заведующего отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологического надзора (наблюдения) ГУ «Харьковский ОЦКПЗ МОЗ»

На сегодняшний день в Харьковскую область уже в конце прошлой недели поступило 7370 доз вакцины КПК. Я думаю, что завтра-послезавтра мы уже начнем развозить эту вакцину в учреждения здравоохранения. Она должна туда попасть. Также в остатках на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения есть еще 1300 почти доз вакцины КПК, которую они также могут использовать. При прививке вакциной КПК могут также быть проведены с согласия родителей прививки и от других инфекционных заболеваний. Это обычная глобальная практика. У Всемирной организации здравоохранения есть такие рекомендации относительно того, чтобы ребенка не водить в лечебное учреждение каждый раз на отдельные прививки, его можно привить однократно несколькими вакцинами.