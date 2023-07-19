На Харківщині готуються до спалаху кору: чи є вакцини (відео)

В Україні 2023 року очікується спалах кору. Це одна із найбільш заразних хвороб у світі. Із десяти людей, які контактували з носієм, дев’ять захворіють.

До Харківської області надійшло 7370 доз вакцини КПК. 1300 доз цієї вакцини – у залишках. Про це повідомили під час брифінгу 19 липня, присвяченого старту кампанії з імунізації проти кору.

Максим Фокін, в.о. завідувача відділення імунопрофілактики відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) ДУ “Харківський ОЦКПХ МОЗ”

На сьогодні в Харківську область вже наприкінці минулого тижня надійшло 7370 доз вакцини КПК. Я думаю що завтра-післязавтра ми вже почнемо розвозити цю вакцину в заклади охорони здоров’я. Вона має туди потрапити. Також в залишках на сьогодні в закладах охорони здоров’я є ще 1300 майже доз вакцини КПК, яку вони також можуть використовувати. Під час щеплення вакциною КПК можуть також бути проведені за згодою батьків щеплення і від інших інфекційних захворювань. Це нормальна світова практика. У Всесвітньої організації охорони здоров’я є такі рекомендації щодо того, щоб дитину не водити в лікувальний заклад кожного разу на окремі щеплення, їй можна зробити щеплення одноразово декількома вакцинами.