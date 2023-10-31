Вакцинация от гриппа в Харькове: какие вакцины есть в аптеках и сколько стоят
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней распространил рекомендации по вакцинации от гриппа в сезоне 2023-2024 годов. Советуют на выбор три вакцины, но не все они есть в наличии и сильно отличаются по стоимости.
В Украине официально зарегистрированы три вакцины от гриппа: «Джиси Флю Квадривалент» корейского производства, «Ваксигрипп Тетра» — французского и «Инфлувак» — нидерладского.
«Ваксигрипп», «Джиси Флю» и «Инфлувак» квадривалентные должны защитить наш организм от следующих штаммов в эпидсезоне 2023-2024 годов: вирус, подобный A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata)», — сообщила заведующая отделом иммунопрофилактики ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Людмила Самойленко.
На данный момент «Инфлувака» в аптеках нет — не только в Харькове, но и в целом по стране. Что касается, «Джиси флю квадривалент», то стоимость на него в аптеках Харькова, по данным портала tabletki.ua, — более 3600 грн (есть варианты 3654,72 и 3752,00). Цена «Ваксигрипп тетра» колеблется от 457,70 до 523,00.
Услугу вакцинации от гриппа также предлагают харьковские частные клиники. «Джиси флю» в наличии найти не удалось, вакцинация «Ваксигриппом» в одной из наиболее популярных клиник, акцентирующей внимание на вакцинации, стоит 850 грн.
Людмила Самойленко пояснила: бесплатно вакцина в Украине доступна только для медработников.
«Для этих целей Украина получила 60 тысяч доз вакцины «Джиси Флю Квадривалент». Они уже распределены по областям и доступны для проведения прививок», — проинформировала она.
В Минздраве настоятельно рекомендуют найти возможности и привиться от гриппа людям, входящим в группы риска:
пожилым;
детям от 6 мес;
беременным;
людям с хроническими заболеваниями;
людям из профессиональных групп риска (врачи, учителя, военные, продавцы и т.п.).
«Следует прививаться от гриппа каждый год, желательно в начале эпидсезона. И так каждый год, поскольку вакцина защищает от тех штаммов гриппа, которые циркулируют в текущий эпидсезон. Детям до 9 лет, которые ранее не были привиты или не были инфицированы гриппом, нужно сделать 2 прививки с интервалом не менее 4 недель», — проконсультировала специалист.
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Чтобы сделать прививку, необходимо записаться на прием к семейному врачу. Он проведет осмотр и определит, нет ли противопоказаний для вакцинации. А также проконсультирует, как правильно привезти вакцину.
«Во время транспортировки и хранения вакцины должна быть соблюдена холодовая цепь – это температура в пределах +2 – +8 С. Вакцина против гриппа боится не тепла, а замораживания. Поэтому везти вакцину из аптеки в поликлинику нужно в специальном контейнере. Его можно купить или арендовать в аптеке или взять у своего семейного врача. Обязательно сохраните чек, на котором видно время, когда вы приобрели вакцину», — посоветовала Самойленко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакцинация, вакцины, грипп, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней распространил рекомендации по вакцинации от гриппа в сезоне 2023-2024 годов. Советуют на выбор три вакцины, но не все они есть в наличии и сильно отличаются по стоимости".