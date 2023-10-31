Вакцинація від грипу в Харкові: які вакцини є в аптеках та скільки коштують

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб поширив рекомендації щодо вакцинації від грипу у сезоні 2023-2024 років. Радять на вибір три вакцини, але не всі є в наявності та суттєво відрізняються за вартістю.

В Україні офіційно зареєстровано три вакцини від грипу: “Джисі Флю Квадрівалент” корейського виробництва, “Ваксігрип Тетра” – французького та “Інфлувак” – нідерладського.

“Ваксігрип”, “Джисі Флю” та “Інфлувак” квадривалентні повинні захистити наш організм від наступних штамів у епідсезоні 2023-2024 рр: вірус, подібний A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2); вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)“, — повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики ГУ “Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Людмила Самойленко.

На цей час “Інфлувака” в аптеках немає – не лише в Харкові, а й загалом по країні. Щодо “Джисі флю квадривалент”, то вартість на нього в аптеках Харкова, за даними порталу tabletki.ua, — понад 3600 грн (є варіанти 3654,72 і 3752,00). Ціна “Ваксігрип тетра” коливається від 457,70 до 523,00.

Послугу вакцинації від грипу також пропонують приватні харківські клініки. “Джисі флю” в наявності знайти не вдалося, вакцинація “Ваксігрипом” в одній з найбільш популярних клінік, що акцентується на вакцинації, коштує 850 грн.

Людмила Самойленко пояснила: безплатно вакцина в Україні доступна лише для медпрацівників.

“Для цих цілей Україна отримала 60 тисяч доз вакцини “Джисі Флю Квадривалент”. Вони вже розподілені по областях та доступні для проведення щеплень”, – поінформувала вона.

У МОЗ настійливо рекомендують знайти можливості та щепитися від грипу людям, які входять до груп ризику:

літнім;

дітям від 6 місяців;

вагітним;

людям із хронічними захворюваннями;

людям із професійних груп ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

“Варто робити щеплення від грипу кожного року, бажано на початку епідсезону, і так кожного року, оскільки вакцина захищає від тих штамів грипу, які циркулюють у поточний епідсезон. Дітям, віком до 9 років, які раніше не були щеплені або не були інфіковані грипом, треба зробити 2 щеплення з інтервалом не менше ніж 4 тижні”, – проконсультувала фахівець.

Щоб зробити щеплення, необхідно записатись на прийом до сімейного лікаря. Він проведе огляд та визначить, чи немає протипоказань для вакцинації. А також проконсультує як правильно привезти вакцину.

“Під час ‎транспортування і зберігання вакцини має бути дотриманий холодовий ланцюг – це ‎температура у межах +2 – +8 С. Вакцина проти грипу боїться не тепла, а заморожування. Тому везти вакцину з аптеки до поліклініки потрібно у спеціальному контейнері. Його можна ‎придбати або орендувати в аптеці чи взяти у свого сімейного лікаря. Обов’язково збережіть чек, на якому видно час, коли ви придбали вакцину”, – порадила Самойленко.