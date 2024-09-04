Майже вдвічі зросла захворюваність на Covid-19 у Харкові: як розпізнати Flirt
Захворюваність на Covid-19 значно зросла в Харкові. За тиждень із 22 по 28 серпня у місті захворіли 469 осіб, для порівняння – з 15 по 21 серпня було 249 лабораторно підтверджених випадків.
Covid-19 мутує, наголосили у департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.
«За чотири роки від початку пандемії з’явилося багато його різновидів: Alfa, Delta, Omicron і тепер – Flirt. Новий штам має такі симптоми: висока температура у перші дні захворювання, подразнення горла, кашель, нежить, головний біль, втома, біль у м’язах», – розповіли у департаменті.
Також там зазначили, що Flirt передається швидше та вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом запобігти хворобі залишається вакцинація, яка в Україні проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пунктах вакцинації при медустановах. Докладніше – за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: covid-19, коронавирус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захворюваність на Covid-19 значно зросла в Харкові. За тиждень із 22 по 28 серпня у місті захворіли 469 осіб, для порівняння – з 15 по 21 серпня було 249 лабораторно підтверджених випадків.".