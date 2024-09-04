Майже вдвічі зросла захворюваність на Covid-19 у Харкові: як розпізнати Flirt

Захворюваність на Covid-19 значно зросла в Харкові. За тиждень із 22 по 28 серпня у місті захворіли 469 осіб, для порівняння – з 15 по 21 серпня було 249 лабораторно підтверджених випадків.

Covid-19 мутує, наголосили у департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.

«За чотири роки від початку пандемії з’явилося багато його різновидів: Alfa, Delta, Omicron і тепер – Flirt. Новий штам має такі симптоми: висока температура у перші дні захворювання, подразнення горла, кашель, нежить, головний біль, втома, біль у м’язах», – розповіли у департаменті.

Також там зазначили, що Flirt передається швидше та вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом запобігти хворобі залишається вакцинація, яка в Україні проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пунктах вакцинації при медустановах. Докладніше – за посиланням.