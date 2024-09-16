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У двух с половиной сотен харьковчан за неделю подтвердился Covid-19

Общество 21:18   16.09.2024
Елена Нагорная
У двух с половиной сотен харьковчан за неделю подтвердился Covid-19

Заболеваемость Covid-19 в Харькове немного снизилась. За неделю с 5 по 11 сентября в городе заболели 267 человек, для сравнения — с 29 августа по 4 сентября было 370 лабораторно подтвержденных случаев.

Один человек госпитализирован, сообщили в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.

Также там отметили, что новый вариант коронавируса Flirt передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом предотвратить болезнь остается вакцинация, которая в Украине проводится бесплатно. Сделать прививку можно у семейного врача или в пунктах вакцинации при медучреждениях. Подробнее — по ссылке.

Читайте также: Ситуация с Covid-19, гриппом и ОРВИ в Харькове: статистика за неделю

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость Covid-19 в Харькове немного снизилась. За неделю с 5 по 11 сентября в городе заболели 267 человек, для сравнения — с 29 августа по 4 сентября было 370 лабораторно подтвержденных случаев.".