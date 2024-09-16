У двух с половиной сотен харьковчан за неделю подтвердился Covid-19

Заболеваемость Covid-19 в Харькове немного снизилась. За неделю с 5 по 11 сентября в городе заболели 267 человек, для сравнения — с 29 августа по 4 сентября было 370 лабораторно подтвержденных случаев.

Один человек госпитализирован, сообщили в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.

Также там отметили, что новый вариант коронавируса Flirt передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом предотвратить болезнь остается вакцинация, которая в Украине проводится бесплатно. Сделать прививку можно у семейного врача или в пунктах вакцинации при медучреждениях. Подробнее — по ссылке.