У двух с половиной сотен харьковчан за неделю подтвердился Covid-19
Заболеваемость Covid-19 в Харькове немного снизилась. За неделю с 5 по 11 сентября в городе заболели 267 человек, для сравнения — с 29 августа по 4 сентября было 370 лабораторно подтвержденных случаев.
Один человек госпитализирован, сообщили в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.
Также там отметили, что новый вариант коронавируса Flirt передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом предотвратить болезнь остается вакцинация, которая в Украине проводится бесплатно. Сделать прививку можно у семейного врача или в пунктах вакцинации при медучреждениях. Подробнее — по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: covid-19, коронавирус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость Covid-19 в Харькове немного снизилась. За неделю с 5 по 11 сентября в городе заболели 267 человек, для сравнения — с 29 августа по 4 сентября было 370 лабораторно подтвержденных случаев.".