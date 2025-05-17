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Где сегодня на Харьковщине атаковал враг – информация Генштаба на 16:00

Фронт 16:35   17.05.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня на Харьковщине атаковал враг – информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Противник дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты совершили атаку вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодняшний день армия РФ совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая (Харьковская область), Редкодуб, Грековка, Катериновка, Ямполевка и Зеленая Долина.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 16:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".