Где сегодня на Харьковщине атаковал враг – информация Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Противник дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты совершили атаку вблизи Загрызово.
На Лиманском направлении за сегодняшний день армия РФ совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая (Харьковская область), Редкодуб, Грековка, Катериновка, Ямполевка и Зеленая Долина.
Читайте также: РФ активизировалась на Харьковщине, за две недели было 80 штурмов — 3 ОШБр
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где сегодня на Харьковщине атаковал враг – информация Генштаба на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 16:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".