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РФ активизировалась на Харьковщине, за две недели было 80 штурмов — 3 ОШБр

Фронт 15:02   17.05.2025
Виктория Яковенко
РФ активизировалась на Харьковщине, за две недели было 80 штурмов — 3 ОШБр Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, сообщают в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

«В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны», – пишут защитники в своем Telegram-канале.

Отмечается: чтобы совершить прорыв, противник безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть – идут угрозы казнью от своего же командования, констатируют воины.

«Вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе — двухсотые и трехсотые», — отметили в 3-й ОШБр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 15:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, сообщают в Третьей отдельной штурмовой бригаде.".