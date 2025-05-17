РФ активизировалась на Харьковщине, за две недели было 80 штурмов — 3 ОШБр

Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, сообщают в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

«В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны», – пишут защитники в своем Telegram-канале.

Отмечается: чтобы совершить прорыв, противник безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть – идут угрозы казнью от своего же командования, констатируют воины.

«Вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе — двухсотые и трехсотые», — отметили в 3-й ОШБр.