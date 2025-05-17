РФ активизировалась на Харьковщине, за две недели было 80 штурмов — 3 ОШБр
Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, сообщают в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
«В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны», – пишут защитники в своем Telegram-канале.
Отмечается: чтобы совершить прорыв, противник безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть – идут угрозы казнью от своего же командования, констатируют воины.
«Вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе — двухсотые и трехсотые», — отметили в 3-й ОШБр.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, активность, война, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, сообщают в Третьей отдельной штурмовой бригаде.".